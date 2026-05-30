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Carballo

El mercado de Carballo se llenará de actividades este verano

La presentación del programa estival tuvo lugar este sábado aprovechando el Día do Mercado

A. Pérez Cavolo
30/05/2026 14:05
Dia do Mercado en Carballo
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La Praza de Abastos de Carballo aprovechó este sábado la celebración del Día dos Mercados para presentar una amplia programación estival con la que busca reforzar su papel como referente del comercio de proximidad y dinamizar la actividad durante los próximos meses. 

La iniciativa se desarrollará entre junio y agosto e incluirá degustaciones gastronómicas, sorteos, premios directos y experiencias de maridaje dirigidas a la clientela.

Uno de los puestos en la feria de Carballo este jueves

Plantas para la huerta y patatas nuevas, muy demandadas en la feria de Carballo

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Con motivo de esta jornada, los placeros estrenaron nuevos delantales corporativos y repartieron bolsas promocionales entre los clientes habituales en agradecimiento a su fidelidad. Coincidiendo con esta celebración, la Concellería de Feiras e Mercados dio a conocer el calendario de actividades diseñado para los próximos meses. La programación arrancará en junio con propuestas vinculadas a las fiestas de San Xoán. 

El día 18 se celebrará una degustación gratuita de petiscos elaborados con productos típicos de estas fechas, mientras que el 19 tendrá lugar el sorteo de una gran cesta compuesta por productos frescos donados por los diferentes puestos de la plaza. 

Curso de arreglos florales en el mercado de Carballo

Los talleres florales llenan el mercado de Carballo y consolidan el plan de dinamización de la plaza

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Durante el mes de julio, cada compra realizada en el mercado podrá tener premio. Los clientes recibirán tarjetas tipo “rasca” con las que podrán conseguir de forma inmediata regalos relacionados con el verano, como gorras, paravientos, discos voladores o mochilas isotérmicas. La programación incluirá también una vertiente informativa. El 2 de julio, el Aula Cervantes acogerá la charla 'A túa pel ten memoria, protéxea cada día', impartida por Iria Villar, técnica de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer, que ofrecerá recomendaciones para prevenir el cáncer de piel durante el periodo vacacional. 

Las actividades concluirán en agosto con dos propuestas centradas en la gastronomía y el producto local. El día 7 se celebrará una cata de cervezas y el 21 una cata de café, ambas organizadas por el Bar Mercado y acompañadas por productos procedentes de los distintos puestos de la plaza. Para participar será necesario obtener previamente los vales correspondientes mediante las compras realizadas en el propio mercado.

 Desde la Concellería de Feiras e Mercados y la asociación A Praza destacan que esta programación pretende consolidar la Praza de Abastos como un espacio vivo, moderno y participativo, además de promover el consumo sostenible y de kilómetro cero en la comarca de Bergantiños.

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