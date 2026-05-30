Los exalumnos del Colegio Leus preparan un gran reencuentro para septiembre en Carballo

Los exalumnos del Leus preparando su encuentro este viernes en el Casino de Carballo Mar Casal

Los antiguos alumnos del desaparecido Colegio Leus de Carballo volverán a reunirse el próximo 5 de septiembre en una jornada de convivencia que busca recuperar los lazos de amistad y los recuerdos compartidos durante los años de formación en uno de los centros educativos más recordados de la capital de Bergantiños.

La cita tendrá lugar en el restaurante Punta del Este y está siendo organizada por un grupo de exalumnos que ya ha iniciado los preparativos para una reunión que aspira a congregar entre 150 y 200 personas. La iniciativa nace con el objetivo de reunir a varias generaciones de estudiantes y ofrecer un espacio de encuentro para recordar vivencias, anécdotas y experiencias de una etapa que marcó a muchos vecinos de la comarca.

La primera reunión organizativa se celebró este viernes en el salón del histórico Casino de Carballo, donde los promotores comenzaron a definir los detalles de una jornada que combinará gastronomía, convivencia y reencuentro. Según avanzan desde la organización, el programa arrancará con una sesión vermú y continuará con un almuerzo de confraternización en el establecimiento anfitrión.

La previsión es que el encuentro se prolongue durante buena parte de la jornada, favoreciendo la participación de antiguos compañeros que hace años que no coinciden. Detrás de la organización se encuentra un grupo de exalumnos integrado por José Manuel Cameán, Benigno Rodríguez, Juan Carlos Díaz, Antonio Pacoret, José Antonio Viña, Raúl Vecino, María Fuentes, Marilines Gallego, Charo Mato, José González, José Luis García, María Teresa Dosil y María Milagros Rey.