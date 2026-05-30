Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Los exalumnos del Colegio Leus preparan un gran reencuentro para septiembre en Carballo

Este viernes tuvo lugar la primera reunión para organizar el evento que tendrá lugar el 5 de septiembre

M. Negreira
30/05/2026 13:17
Los exalumnos del Leus preparando su encuentro este viernes en el Casino de Carballo
Los exalumnos del Leus preparando su encuentro este viernes en el Casino de Carballo
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los antiguos alumnos del desaparecido Colegio Leus de Carballo volverán a reunirse el próximo 5 de septiembre en una jornada de convivencia que busca recuperar los lazos de amistad y los recuerdos compartidos durante los años de formación en uno de los centros educativos más recordados de la capital de Bergantiños. 

La cita tendrá lugar en el restaurante Punta del Este y está siendo organizada por un grupo de exalumnos que ya ha iniciado los preparativos para una reunión que aspira a congregar entre 150 y 200 personas. La iniciativa nace con el objetivo de reunir a varias generaciones de estudiantes y ofrecer un espacio de encuentro para recordar vivencias, anécdotas y experiencias de una etapa que marcó a muchos vecinos de la comarca.

La primera reunión organizativa se celebró este viernes en el salón del histórico Casino de Carballo, donde los promotores comenzaron a definir los detalles de una jornada que combinará gastronomía, convivencia y reencuentro. Según avanzan desde la organización, el programa arrancará con una sesión vermú y continuará con un almuerzo de confraternización en el establecimiento anfitrión. 

La previsión es que el encuentro se prolongue durante buena parte de la jornada, favoreciendo la participación de antiguos compañeros que hace años que no coinciden. Detrás de la organización se encuentra un grupo de exalumnos integrado por José Manuel Cameán, Benigno Rodríguez, Juan Carlos Díaz, Antonio Pacoret, José Antonio Viña, Raúl Vecino, María Fuentes, Marilines Gallego, Charo Mato, José González, José Luis García, María Teresa Dosil y María Milagros Rey.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dia do Mercado en Carballo

El mercado de Carballo se llenará de actividades este verano
A. Pérez Cavolo
Los exalumnos del Leus preparando su encuentro este viernes en el Casino de Carballo

Los exalumnos del Colegio Leus preparan un gran reencuentro para septiembre en Carballo
M. Negreira
Los 'Influencers' que participarán en la campaña de Vieiro

Vieiro alerta a los jóvenes sobre los riesgos del tabaco y los vapeadores
Redacción
Presentación del cartel del Rexenera Fest

Carballo reivindica la paridad y la profesionalización del muralismo en el comienzo del Rexenera Fest
Redacción