Una estación en Rego da Balsa medirá los niveles de contaminación en Carballo

El semáforo de Catro Portas que dejó de funcionar hace meses será retirado en breve Raúl López Molina

El Concello de Carballo empezará a medir en los próximos meses la contaminación del casco urbano. Para ello instalará una estación fija que se ubicará en Rego da Balsa, concretamente en la rotonda de la calle Perú, que permitirá al Concello disponer de datos propios y permanentes sobre los niveles de contaminación atmosférica.

La instalación de esta estación fija es una de las principales novedades incluida en el nuevo contrato de servicios energéticos que la municipalidad acaba se sacar a licitación por un importe superior a los 18,5 millones de euros, por un período de 15 años.

La estación medirá parámetros como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, temperatura y humedad. El sistema estará conectado a la futura red municipal de comunicaciones y los datos podrán integrarse en la web del Concello, en pantallas informativas o en otros sistemas públicos de información.

La medida responde a las nuevas obligaciones de control ambiental para municipios como Carballo, pero también introduce una herramienta útil para conocer con mayor precisión la evolución de la calidad del aire en una zona de elevada circulación y actividad urbana.

El mismo anexo de movilidad del contrato incluye otra de las grandes novedades: la reorganización de la red semafórica. El Concello prevé reducir el número de cruces con semáforos y dejar operativa una decena de puntos considerados estratégicos. Entre los reguladores que desaparecerán figuran los de Catro Portas, en Vázquez de Parga, y el cruce entre Gran Vía y Fleming, que llevan sin funcionar varios meses.

Los semáforos que se mantengan serán renovados tecnológicamente, con revisión de tiempos, programación sonora y sistemas de regulación. El objetivo es compatibilizar la pacificación del tráfico con la seguridad peatonal en los puntos de mayor intensidad circulatoria.

El contrato también contempla la ampliación de los pasos de peatones inteligentes. Carballo ya cuenta con varios de estos sistemas en calles como Compostela, Milagrosa, Fisterra, Luis Calvo, Fomento, Gran Vía, Razo, Vila de Corcubión o Bergantiños, y ahora se incorporarán nuevos dispositivos (diez) en la calle Perú.

Otra pieza clave será la creación de una red municipal de fibra óptica de más de diez kilómetros, que conectará semáforos, cámaras de tráfico, cuadros eléctricos, la estación ambiental y otros elementos de control urbano. El Concello busca reducir el uso de comunicaciones mediante tarjetas SIM y avanzar hacia una infraestructura propia, más estable y preparada para gestionar nuevos servicios inteligentes.

Iluminación social

Además de las actuaciones en movilidad y control ambiental, el contrato incorpora una completa redefinición de la denominada iluminación social, que agrupará bajo una única gestión toda la iluminación festiva del municipio y creará nuevos espacios específicos para adolescentes.

Uno de los cambios más importantes será la desaparición de los contratos independientes para la iluminación navideña, de San Xoán y otros eventos. Un vez adjudicada la nueva concesión del servicio, toda la iluminación ornamental del casco urbano y de las parroquias quedará integrada dentro del mismo contrato energético.

La concesionaria será responsable del diseño, suministro, montaje, mantenimiento y desmontaje de toda la iluminación festiva durante los próximos quince años. El servicio abarcará las campañas de Navidad, las fiestas de San Xoán, el programa Verán Cultural y las celebraciones parroquiales.

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El pliego fija además una renovación permanente de los elementos decorativos. Cada año, al menos la mitad de los motivos luminosos deberán ser diferentes a los utilizados en ejercicios anteriores, con el fin de ofrecer una imagen renovada y reforzar su atractivo comercial y turístico.

La Praza do Concello seguirá siendo uno de los principales focos de esta estrategia. El contrato obliga a instalar un gran techo luminoso tridimensional que no solo estará presente durante la Navidad, sino también durante las fiestas de San Xoán y todos los viernes del programa cultural de verano. Este elemento deberá permanecer operativo durante las actividades estivales y podrá utilizarse además en otros eventos organizados por el Concello.

La iluminación festiva seguirá extendiéndose por las principales calles del casco urbano, con más de dos centenares de elementos decorativos distribuidos por avenidas, plazas, rotondas y zonas comerciales. El documento contempla arcos luminosos en vías como Vázquez de Parga, Gran Vía, Coruña, Desiderio Varela, Fomento, Ponte da Pedra, Bergantiños, Compostela o Fisterra, además de motivos especiales en rotondas.

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Otra de las novedades del contrato afecta directamente al ocio juvenil. El Concello reconoce en la documentación técnica que Carballo dispone de numerosos parques infantiles, pero carece de espacios específicos para adolescentes, lo que provoca que muchos jóvenes utilicen las áreas destinadas a los más pequeños durante las últimas horas del día.

Para dar respuesta a esta situación, el pliego incorpora la creación de zonas adaptadas específicamente para adolescentes. Estos espacios contarán con iluminación diferenciada, equipamientos adecuados a su edad y una configuración que permita identificarlos como áreas propias durante las horas nocturnas.

El contrato también incorpora una medida vinculada al turismo cultural. Carballo, considerado uno de los referentes gallegos del arte urbano gracias al festival Rexenera Fest, instalará sistemas de iluminación temporizada en algunos de sus murales más emblemáticos.

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La documentación municipal recuerda que el municipio cuenta con más de un centenar de obras repartidas por fachadas y edificios del casco urbano. Sin embargo, durante buena parte del año las visitas guiadas coinciden con horarios nocturnos, especialmente en invierno, dificultando su contemplación. Para corregir esta situación se habilitarán sistemas de iluminación específicos que permitirán poner en valor estos espacios y reforzar uno de los principales atractivos turísticos del casco urbano.

Alumbrado público

La tercera gran pata del contrato –y la más importante–, será la renovación integral del alumbrado público, una actuación que afectará a más de 9.100 puntos de luz repartidos por todo el municipio y que permitirá a Carballo convertirse en uno de los ayuntamientos más avanzados de Galicia en materia de eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica.

La intervención se dividirá en dos grandes bloques. Por una parte, se sustituirán completamente 1.392 luminarias situadas principalmente en la franja costera. La proximidad al mar ha llevado al Concello a exigir luminarias específicamente preparadas para soportar ambientes marinos. Los equipos deberán acreditar resistencia certificada a la niebla salina y contar con sistemas de protección reforzada frente a la corrosión, una de las principales causas de deterioro de las instalaciones costeras.

La actuación servirá además para desarrollar las futuras zonas Starlight previstas por el Concello. Las nuevas luminarias incorporarán temperaturas de color de 2.200 Kelvin y, en determinadas áreas del litoral, de tan solo 1.800 Kelvin, niveles muy inferiores a los habituales en el alumbrado público convencional. El objetivo es reducir al máximo la contaminación lumínica, proteger los ecosistemas costeros y preservar la calidad del cielo nocturno.

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La documentación técnica prevé incluso que determinadas luminarias puedan modificar automáticamente sus parámetros durante la noche, disminuyendo la intensidad y el impacto ambiental de la iluminación en las horas de menor actividad. Con ello, Carballo busca compatibilizar la seguridad de vecinos y visitantes con la protección del entorno natural y la puesta en valor de sus recursos paisajísticos.

Pero la parte más singular del proyecto afecta al resto de la red municipal. En lugar de sustituir miles de luminarias completas, el Concello obliga a reutilizar las carcasas existentes mediante sistemas de reconversión tecnológica o retrofit. La actuación alcanzará a 7.762 luminarias y permitirá conservar la estructura de aluminio ya instalada, sustituyendo únicamente los sistemas ópticos, electrónicos y de control.

Todo ello se traducirá en una nueva reducción del consumo eléctrico municipal. Según los objetivos fijados en el contrato, el nuevo sistema permitirá seguir disminuyendo la demanda energética después de la gran transformación realizada en 2013, acercando a Carballo a niveles de ahorro energético cercanos al 90% respecto a la situación previa a la implantación de la tecnología LED