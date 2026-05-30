Vieiro alerta a los jóvenes sobre los riesgos del tabaco y los vapeadores

Los 'Influencers' que participarán en la campaña de Vieiro Cedida

La Asociación Vieiro se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este 31 de mayo, con un amplio programa de actividades de sensibilización, prevención e información dirigido a toda la población.

La iniciativa cobra especial relevancia este año después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya centrado su campaña en las estrategias que utiliza la industria tabaquera para atraer a los más jóvenes a través de productos cada vez más atractivos visualmente.

Bajo el lema 'Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina' la OMS pone el foco en la utilización de sabores dulces, diseños llamativos, envases coloridos y campañas en redes sociales que presentan tanto el tabaco como los vapeadores como productos modernos e inofensivos.

Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten de que estos dispositivos contienen sustancias perjudiciales para la salud y generan adicción, especialmente entre la población más joven. Con el objetivo de contribuir a la concienciación social sobre esta problemática, Vieiro ha puesto en marcha una programación especial que se desarrolla a lo largo de toda la semana. Entre las iniciativas destaca una campaña de sensibilización en redes sociales, activa desde el pasado 25 de mayo y que se prolongará hasta el día 31.

A través de plataformas como Instagram, la entidad está difundiendo mensajes informativos, vídeos y testimonios relacionados con la prevención del tabaquismo y con los diferentes servicios que presta la asociación. La campaña culminará coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco con publicaciones específicas sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos, vapeadores y otros dispositivos de nicotina, además de mensajes centrados en la promoción de hábitos de vida saludables.

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Para reforzar su alcance, la iniciativa contará con la colaboración de varios creadores de contenido e influencers de referencia en Galicia. Otro de los actos simbólicos previstos tendrá lugar este domingo, cuando la fachada de la Casa do Concello de Carballo se ilumine de color verde, tono corporativo de Vieiro, como muestra de apoyo a esta jornada internacional de sensibilización. La programación incluye además una serie de talleres bajo el título 'in filtro' dirigidos a diferentes colectivos. Estas sesiones se han desarrollado o se desarrollarán en Carballo, Cee y otros municipios de la comarca, con la participación de alumnado de formación profesional, personas usuarias de entidades sociales y personas con diversidad funcional.

Las actividades están diseñadas para ofrecer información sobre los efectos que el consumo de tabaco y otros dispositivos tiene sobre el organismo, fomentando la reflexión crítica y promoviendo alternativas saludables. Entre los participantes figuran usuarios de Aspaber, Apem e Íntegro, además de alumnado del curso de atención sociosanitaria a personas dependientes.

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Desde Vieiro destacan que la prevención sigue siendo una herramienta fundamental para reducir el consumo de tabaco y nicotina, especialmente entre la juventud, y agradecen la colaboración del Concello de Carballo, Cáritas Bergantiños y de las distintas entidades sociales que se han sumado a la iniciativa. La asociación subraya además que este tipo de acciones contribuyen no solo a mejorar la salud pública, sino también a fortalecer la inclusión social y el trabajo comunitario en la comarca.