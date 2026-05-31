Carballo se suma a la fiesta del ascenso del Dépor

La pasión por el Deportivo no solo se vive en A Coruña. En Carballo y el resto de la comarca son cientos los seguidores que este domingo acuden a la ciudad herculina para la fiesta de ascenso a Primera División.

Las más representativas, sin duda, son las hormigoneras de Horbesa (Hormigones Bergantiños), que desde mediodía están paseando por A Coruña luciendo sus mejores galas y siendo fieles a la tradición de apoyar al Dépor en las buenas y en las malas. Y en esta ocasión, la mejor y más esperada en ocho años, cumplieron nuevamente con su cita. La llegada de las 'hormigoneras del ascenso' fue uno de los momentos más esperados de la jornada y a su paso ninguno de los coruñeses ha quedado indiferente.

Los seguidores del Dépor en la comarca que no tiene una hormigonera, tiene un coche o una furgoneta. Y esos también se engalanan para la gran fiesta de hoy. Es el caso de la furgoneta del Mesón A Cabaña, de la calle Valle Inclán, sede de la peña deportivista A Torcida, donde a lo largo de toda la temporada se han dado cita los deportivistas carballeses para disfrutar o sufrir con los partidos que han llevado al equipo de nuevo a primera.

La furgo de A Cabaña vestida de arriba a abajo de blanquiazul y con lemas como 'Forza Dépor' o 'Contigo sempre' salió poco después de las cuatro de la tarde hasta A Coruña con varios deportivistas para disfrutar de lo que han esperado durante tanto años. ¡Que la fiesta no pare!