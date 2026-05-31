Dos días más para apuntarse al quinto Xantar de A Milagrosa

La comisión organizadora de los festejos del barrio carballés de A Milagrosa ultima los preparativos del tradicional xantar que vienen organizando desde hace años con el fin de recaudar fondos para financiar la festividad de la Virxe da Milagrosa, a la que se honra a principios de septiembre.

La cita gastronómica llega este año a su quinta edición y se llevará a cabo el próximo sábado, día 6 de junio, en el escenario habitual del pabellón del colegio Xesús San Luis Romero. Aunque el plazo para apuntarse finalizaba el pasado domingo, finalmente se ha decidido ampliarlo hasta las 20.30 horas de este martes. Todas aquellas personas que quieran hacerse con alguna entrada pueden pasar hoy o mañana por el local social de Arrabaldes, en horario de mañana (10.30 a 13.30) o tarde (18.00 a 20.30 horas).

Otra opción para los interesados es contactar directamente con alguno de los trece integrantes de la comisión organizadora. El coste de la entrada es de 45 euros para personas adultas, cuantía que se verá reducida a 20 euros en el caso de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años. Los menores de 5 comerán gratis. El menú dispuesto incluye empanada, langostinos, polbo á feira, churrasco mixto, patatas fritas y postre.

Todo ello regado con vino blanco y tinto, refrescos, café y chupitos. Tanto de la preparación como de atender a los comensales se encargará una pulpeira, mientras que la comisión de fiestas se ocupará de explotar la barra-bar que se instalará en el lugar. Antes de la degustación habrá una sesión vermú que dará comienzo a las 13.30 horas y que será amenizada por los dj´s Fran y Sara Pose.

La animación musical con los mismos protagonistas se retomará tras los postres, momento en el que se abrirá el acceso al recinto del centro de educativo para que todas las personas que quieran, vecinos o visitantes, puedan sumarse a la sesión de baile y tardeo dispuesta para la sobremesa y en la que se podrá participar de manera totalmente gratuita.

Antes de que vuelva a sonar la música se efectuará un sorteo de regalos donados por distintas firmas comerciales. La organización también sorteará entre la concurrencia previa venta de las correspondientes rifas, tres estancias en otros tantos fines de semana para dos personas en un spa de Sanxenxo.

La entidad organizadora, la A.C.D. A Milagrosa, lleva desde el año 2019 encargándose de las fiestas en honor a la patrona del barrio, para lo que cuenta con la colaboración del Concello de Carballo. Además de responsabilizarse de los festejos, el colectivo se ocupa también de la dinamizar la vida social del barrio a través de novedosas y singulares propuestas como el “Enterro do Chorón”, que se lleva a cabo durante el Entroido.

Otro de sus cometidos importantes es el dar continuidad a la tradición de las alfombras florales que constituye otro de los reclamos de las fiestas de A Milagrosa. Los preparativos y la recogida de material para la elaboración de los tapices vegetales ya los iniciaron el pasado mes de febrero.