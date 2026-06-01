Carballo inició su Semana do Medio Ambiente

La primera actividad se llevó a cabo en la tarde de este lunes Mar Casal

El Concello de Carballo inició este lunes una nueva edición de su Semana do Medio Ambiente, que se prolongará hasta el viernes.

Las actividades diseñadas están vinculadas al Proyecto Talko (Talento kilómetro cero), enmarcado en el programa europeo MSCA and Citizens y financiado por la Unión Europea, que busca potenciar la transferencia de conocimiento y el talento científico a nivel local.

El bloque dirigido al público joven (a partir de 12 años) y adulto se centra en tres obradoiros prácticos y teóricos impartidos por el Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía de la Universidade de A Coruña.

La sesión inicial, titulada ‘Reconstruccións Climática’, se llevó a cabo este lunes, centrada en comprender los métodos de estudio del clima del pasado.

La siguiente cita será el miércoles día 3 y girará en torno a la digitalización 3D de muestras paleontológicas. Finamente, la del día 5 llevará por título ‘Que nos contan os fósiles?’ y permitirá al público participante elaborar moldes y réplicas de fósiles.