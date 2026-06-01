Carballo licita la transformación de la primera planta de mercado municipal

El espacio actual, durante el pasado festival Interplay Raúl López

Carballo ha sacado este lunes a licitación el proyecto de reforma integral de la primera planta del mercado municipal, con una inversión de 665.434,13 euros cofinanciada con los fondos europeos Feder.

Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 29 de junio para presentar sus ofertas. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de ocho meses. El objetivo es convertir este espacio en un equipamiento más moderno, versátil y adaptado a las necesidades actuales de la programación cultural y social.

La actuación forma parte del plan de actuación integrado ‘Carballo á man’. La intervención se realizará en la planta superior del mercado municipal, un espacio que actualmente acoge bailes, funciones del festival de teatro FIOT, conferencias, exposiciones, ferias, actividades formativas, encuentros vecinales y diversos actos institucionales y culturales a lo largo del año.

Según explican desde el Concello, el proyecto técnico se diseñó para dar respuesta a las limitaciones actuales de compartimentación, climatización y aislamiento acústico que condicionaban el uso del recinto. Con la nueva ordenación, la planta ganará flexibilidad funcional, permitiendo la celebración de actividades de diferentes formatos de manera simultánea.

Habrá un espacio central de más de 550 metros cuadrados de referencia para grandes eventos. Constará también de dos salas independientes de 164 y 129 metros cuadrados, aproximadamente, para actividades de menor formato.

La obra incluye la instalación de un sistema de climatización y ventilación, el acondicionamiento acústico y la creación de almacenes y camerinos adaptados para las compañías y artistas. El proyecto incluye asimismo la completa modernización de la iluminación, la red eléctrica y la actualización de los sistemas de seguridad contra incendios.

El Concello busca impulsar de manera simultánea dos líneas de actuación complementarias. Por un lado, la modernización y mejora de la planta superior como espacio cultural, social y comunitario; por otro lado, dinamizar la actividad comercial de la planta baja, favoreciendo la incorporación de nuevos puestos de venta y reforzando el comercio de proximidad. En este sentido, la Xunta de Goberno Local aprobó este lunes el expediente para la concesión de los puestos de venta y almacenes actualmente disponibles en el mercado.

“Queremos un edificio cheo de vida: un motor económico na planta baixa que apoie o produto de proximidade e os nosos comerciantes, e un referente cultural moderno, cómodo e flexible na planta superior onde a nosa veciñanza e o FIOT dispoñan dun espazo á altura do que Carballo merece”, señala el concejal de Feiras e Mercados, Contratación e Participación Veciñal, Ramón Varela.