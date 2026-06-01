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Carballo

Empieza la semana ambiental de Carballo con un taller climático

El programa sigue el miércoles con un obradoiro de digitalización 3D de muestras paleontológicas

Redacción
01/06/2026 21:42
Al primer taller del programa asistió un buen número de personas
Al primer taller del programa asistió un buen número de personas
Mar Casal
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El Concello de Carballo puso en marcha este lunes la Semana do Medio Ambiente con un primer taller relacionado con el estudio del clima. 

Las actividades previstas se prolongarán hasta el viernes y van dirigidas a personas de todas las edades, con la única particularidad de que se requiere inscripción previa. 

La programación comenzó con el personal del Grupo de Investigación en Cambio Climático (Grica-BIOpast) de la Universidade de A Coruña impartiendo el primero de los tres obradoiros previstos. 

Su contenido giró en torno a las reconstrucciones climáticas, por lo que los investigadores de la UDC aprovecharon para explicar a las personas que se dieron cita en las Escolas Agra de Caldas los métodos que se emplean para estudiar el clima de épocas pasadas. 

El segundo taller se impartirá mañana en el mismo escenario y a la misma hora (17.00). 

El contenido estará centrado en este ocasión en el mundo de la paleontología, por lo que las personas interesadas tendrán una inmejorable ocasión para conocer qué tipo de información proporcionan los fósiles, además de aprender a elaborar moldes y réplicas de fósiles. 

El jueves habrá una salida al campo guiada por el Grupo Hábitat y, finalmente, el viernes el protagonismo será para los niños y niñas de 4 a 10 años que participen en un circuito lúdico-científico diseñado específicamente para ellos

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