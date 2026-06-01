Estreno en Carballo do filme documental sobre a Revolución Galega de 1846
Será este martes pola tarde nas Escolas do Xardín Agra de Caldas
O filme documental sobre a Revolución Galega de 1846 estrearase en Carballo este martes nunha sesión especial ás 20:00 nas Escolas do Xardín Agra de Caldas grazas á colaboración da Asociación Cultural Lumieira co gallo do 180 aniversario da revolución.
Alén da proxección do audiovisual, contará cun coloquio co director e estudoso da revolución, César Caramês. 1846 – Revolución Galega, é o resultado de anos de traballo de investigación do profesor de lingua e literatura galega de Moraña, César Caramês, para recuperar do ostracismo un dos episodios máis importantes da historia contemporánea de Galiza.
A Fundación Galiza Sempre xa ten traballado nos últimos anos co obxectivo de desterrar do esquecemento esta parte tan importante da nosa historia. Fixoo en 2021, coa publicación do primeiro monográfico dentro da colección Efemérides da Galiza, co gallo do 175 aniversario dos Mártires de Carral, autoría do finado Xusto Beramendi.
Un ano despois, editou a segunda co gallo do 200 aniversario da morte de Antolín Faraldo da man de Henrique del Río. E agora, aproveitando o 180 aniversario, publicou unha dedicada específicamente á Revolución Galega, da autoría de Caramês.
Desde a Fundación Galiza Sempre consideran que todo o traballo que se faga nesta dirección sempre será pouco. Por iso, ademais deste documentario e da publicación da colección de Efemérides da Galiza, impulsan, xunto á editora Tempo Galiza, unha edición facsimilar completa do xornal El Porvenir, publicado por primeira vez na súa integridade.