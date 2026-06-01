Un octogenario carballés pierde la vida tras sufrir un corte en una pierna con una desbrozadora

Las sesiones se impartirán en el centro de salud carballés EC

Un vecino de Carballo de 82 años de edad perdió la vida este lunes después de ocasionarse un gran corte en una pierna con la desbrozadora con la que estaba trabajando.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12.30 horas en una finca de la parroquia de Bértoa que el hombre estaba limpiando.

Por causas que se investigan, en un momento dado el disco de la máquina le alcanzó en su pierna derecha, ocasionándole un gran tajo por el que acabaría perdiendo mucha sangre.

Al lugar se desplazaron sanitarios del centro de salud de Carballo y una ambulancia asistencial, que nada pudieron hacer para salvarle la vida