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Carballo

Más de 150 mayores carballeses mejoran sus habilidades en el manejo del teléfono móvil

El Concello de Carballo cierra esta semana una nueva edición de los obradoiros de capacitación digital 

Redacción
02/06/2026 23:38
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Curso celebrado en Goiáns
Cedida
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El Concello de Carballo cierra esta semana una nueva edición de los obradoiros de capacitación digital centrados en el uso del teléfono móvil, una iniciativa dirigida a mayores de 60 años. A lo largo del curso –entre octubre de 2025 y junio de 2026– un total de 157 vecinos participaron de forma activa en estas acciones formativas gratuitas organizadas por la concejalía de Terceira Idade. 

En total se impartieron cien horas de formación repartidas en diez grupos diferentes organizados en las parroquias y los espacios municipales. 

Este martes concluyó el curso en Goiáns, en el nuevo centro social de Xoane, hasta donde se acercaron el alcalde, Daniel Pérez, y los concejales de Terceira Idade, Mar Eirís, y Participación Veciñal, Ramón Varela.

Este jueves se pondrá el broche final al último obradoiro programado en el aula Cervantes del mercado municipal de Carballo. Estos talleres forman parte del programa municipal Remocea. Para asegurar la dinamización del rural, estos obradoiros se descentralizaron en los centros sociales con un mínimo de inscritos: Rus, Imende, Bértoa, Verdillo, Razo y Goiáns, junto a cuatro cursos impartidos en Carballo. Estos cursos de uso del móvil se realizan desde 2019 con la colaboración de Cruz Roja, teniendo siempre una gran aceptación. 

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