Una visita guiada para descubrir el rico patrimonio natural y arqueológico de Aldemunde

Miembros de la Cooperativa de Educación Medioambiental hicieron de guías | M. casal Mar Casal

El Concello de Carballo llevó a cabo este martes la visita guiada por la parroquia de Aldemunde que estaba prevista inicialmente para el lunes de la pasada semana y que tuvo que ser aplazada por la alerta de tormentas eléctricas.

La espera para las personas inscritas en la misma mereció la pena ya que les permitió descubrir los muchos reclamos paisajísticos, etnográficos y culturales que se esconden en la parroquia más pequeña y menos poblada del municipio carballés.

Un autobús desplazó a los participantes desde la Praza do Concello hasta el lugar de Aldemunde de Arriba, en donde comenzó el recorrido con miembros de la Cooperativa de Educación Medioambiental (CEM) haciendo de guías.

Para empezar un plato fuerte, el Dolmen de Pedra Moura, que son sus cinco grandes losas (originariamente tenía siete) es uno de los más grandes de Galicia.

La siguiente parada fue en otro de los referentes del patrimonio arqueológico de la parroquia, el Castro de Aldemunde, que conserva parte de sus estructuras defensivas.

Las excursionistas prosiguieron el recorrido por un lugar del ensueño, la ‘fraga’ de Ribeira da Pena, espacio casi virgen que sobresale por el amplio catálogo de vegetación autóctona, caso de carballos, castiñeiros, acivros o abeleiras, que dan nombre al río que discurre por el lugar.

Los últimos espacios visitados fueron los molinos de agua de Ribeira da Pena, A Lagarteira y A Fonte.

La ruta guiada de algo más de 3 kilómetros se incluyó finalmente en la Semana do Medio Ambiente, que continúa este miércoles (17.00 horas) con un nuevo taller en las Escolas Agra de Caldas.