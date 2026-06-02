Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Una visita guiada para descubrir el rico patrimonio natural y arqueológico de Aldemunde

El Concello de Carballo materializó ayer la actividad que fue suspendida por la alerta de tormenta de la pasada semana

Redacción
02/06/2026 22:58
Miembros de la Cooperativa de Educación Medioambiental hicieron de guías | M. casal
Miembros de la Cooperativa de Educación Medioambiental hicieron de guías | M. casal
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Carballo llevó a cabo este martes la visita guiada por la parroquia de Aldemunde que estaba prevista inicialmente para el lunes de la pasada semana y que tuvo que ser aplazada por la alerta de tormentas eléctricas. 

La espera para las personas inscritas en la misma mereció la pena ya que les permitió descubrir los muchos reclamos paisajísticos, etnográficos y culturales que se esconden en la parroquia más pequeña y menos poblada del municipio carballés. 

Un autobús desplazó a los participantes desde la Praza do Concello hasta el lugar de Aldemunde de Arriba, en donde comenzó el recorrido con miembros de la Cooperativa de Educación Medioambiental (CEM) haciendo de guías. 

Para empezar un plato fuerte, el Dolmen de Pedra Moura, que son sus cinco grandes losas (originariamente tenía siete) es uno de los más grandes de Galicia. 

La siguiente parada fue en otro de los referentes del patrimonio arqueológico de la parroquia, el Castro de Aldemunde, que conserva parte de sus estructuras defensivas. 

Las excursionistas prosiguieron el recorrido por un lugar del ensueño, la ‘fraga’ de Ribeira da Pena, espacio casi virgen que sobresale por el amplio catálogo de vegetación autóctona, caso de carballos, castiñeiros, acivros o abeleiras, que dan nombre al río que discurre por el lugar. 

Los últimos espacios visitados fueron los molinos de agua de Ribeira da Pena, A Lagarteira y A Fonte. 

La ruta guiada de algo más de 3 kilómetros se incluyó finalmente en la Semana do Medio Ambiente, que continúa este miércoles (17.00 horas) con un nuevo taller en las Escolas Agra de Caldas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

curso_mobiles_goians

Más de 150 mayores carballeses mejoran sus habilidades en el manejo del teléfono móvil
Redacción
Miembros de la Cooperativa de Educación Medioambiental hicieron de guías | M. casal

Una visita guiada para descubrir el rico patrimonio natural y arqueológico de Aldemunde
Redacción
Audiciones de piano en el Conservatorio

Rematan as actuacións no Conservatorio de Música de Carballo
Redacción
Premio Somos Rural á Anpa do CRA Ponte da Pedra

A ANPA A Carballeira, do CRA carballés Ponte da Pedra, premiada no concurso ‘Somos rural’
Redacción