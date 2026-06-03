Axober y su ‘Noroeste 0 emisións’ convierten a Carballo en epicentro del debate sobre la transición energética

Hasta el viernes los asistentes a Noroeste 0 emisións pueden admirar en el exterior del Fórum una exposición de coches eléctricos Mar Casal

El encuentro entre expertos, empresas y representantes de distintas administraciones que bajo la denominación ‘Noroeste 0 emisións’, puso en marcha Axober este miércoles en las instalaciones del Fórum Carballo, está resultando de lo más interesante.

La inauguración corrió a cargo del regidor carballés, Daniel Pérez; y del tesorero de Axober, Marcos Díaz.

Ambos pusieron en valor la importancia de generación espacios de encuentro como este para avanzar hacia un modelo económico más sostenible y adaptado a los actuales desafíos.

“O futuro depende das actuacións do sector privado, das administracións públicas e da sociedade co fin de avanzar todos e todas cara ese obxectivo común de emisións cero”, dijo el alcalde.

El programa’Noroeste 0 emisións’ continuará hasta el viernes. Ayer, la programación matinal se centró en el papel de la noche como motor de desarrollo territorial, cultural y turístico.

A lo largo de la jornada se abordaron cuestiones clave como la iluminación pública responsable, el urbanismo sostenible o el ecodiseño aplicado a espacios urbanos.

También se plantearon nuevas perspectivas sobre el uso de los espacios nocturnos, el turismo astronómico y experiencial, así como la necesidad de preservar la calidad del cielo nocturno.

La jornada de la mañana se completó con una mesa redonda en la que participaron distintos profesionales y representantes del sector, que debatieron sobre tecnologías y estrategias para avanzar hacia entornos más sostenibles.

Ya por la tarde, el foco se trasladó a la movilidad eficiente y sostenible, con un bloque específico dedicado a las soluciones de cero emisiones.

Cualificados expertos analizaron los sistemas actuales de recarga para vehículos eléctricos y las nuevas alternativas energéticas, además de celebrarse una mesa de debate en la que se habló de la evolución experimentada por el vehículo eléctrico y de los retos que tiene planteados el sector.

Durante los tres días de ‘Noroeste 0 emisións’ los asistentes pueden contemplar en el exterior del Fórum una exposición de vehículos eléctricos en la que participan las firmas Hypersa Carballo, Corgal Automóviles, Dimolk, Skoda Pensado Motor y Baleato.

Actividades para este jueves

La programación continúa este jueves con nuevos talleres centrados en la luz, el color y las sombras, impartidos por la Asociación Slowlight en los que participarán alumnos del CEIP Xesús San Luis Romero.

Por la tarde, habrá dos nuevos obradoiros de light painting abiertos a los jóvenes.

Otra de las citas del encuentro será el paseo nocturno interactivo ‘A noite das cores’, que recorrerá alguno de los espacios más emblemáticos de Carballo.

Cada participante contará con una linterna para crear diferentes efectos lumínicos y aproximarse, de forma lúdica, a la técnica fotográfica del light painting.

La caminata nocturna partirá a las 22.00 horas del Fórum Carballo, con un recorrido de baja dificultad que finalizará en la Praza do Concello.

La actividad tiene carácter abierto aunque para poder participar en la misma es necesario inscribirse con anterioridad en el enlace: https://axober.org/axenda/noroeste-cero-emisios-2026-andaina-a-noite-das-cores/.