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Carballo

El II Torneo Rítmica Carballo reunirá a 700 deportistas el sábado en la localidad

Por la mañana la jornada estará dedicada a la competición y por la tarde habrá exhibición

Redacción
03/06/2026 20:59
Presentación del cartel del torneo Rítmica Carballo
Presentación del cartel del torneo Rítmica Carballo
Mar Casal
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El pabellón Vila de Noia acogerá este sábado el II Torneo Rítmica Carballo, que reunirá a cerca de 700 gimnastas procedentes de diversos clubes de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra. La jornada estará dividida en dos grandes bloques para que e público pueda disfrutar del mejor talento base de la comunidad. 

Por la mañana, de 9.00 a 14.00 horas, se celebrará la jornada de competición, donde las gimnastas (desde la categoría de iniciación hasta pre-base) mostrarán su trabajo antes los jueces. Por la tarde, de 17.00 a 19.30 horas, tendrá lugar la exhibición, un momento más lúdico y artístico para disfrute de familias y aficionados. 

El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, asistieron ayer a la presentación del torneo, junto con una amplia representación del club local. La presidenta, Manuela Velo, mostró su satisfacción por la buena acogida de esta segunda edición. “Ver o Vila de Noia cheo con 700 ximnastas é un soño feito realidade e o reflexo do auxe que está a ter a rítmica no noso concello e na contorna. Este torneo non é só unha competición, é un premio ao esforzo diario de nenas, adestradoras e familias”, indicó, además de agradecer el apoyo del Concello y patrocinadores.

 El concejal de Deportes, por su parte, destacó el impacto del torneo en el tejido deportivo local y mostró su “orgullo” por apoyar citas como esta “que poñen en valor o deporte feminino e de base”. “Organizar un evento para 700 deportistas esixe unha loxística impecable, e dende a Concellaría de Deportes seguiremos apoiando eventos de calidade que fomenten hábitos saudables e valores de compañeirismo desde idades moi temperás”, añadió. El alcalde también destacó el gran impacto que supone esta cita con cientos de asistentes. 

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