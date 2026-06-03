El II Torneo Rítmica Carballo reunirá a 700 deportistas el sábado en la localidad

Presentación del cartel del torneo Rítmica Carballo Mar Casal

El pabellón Vila de Noia acogerá este sábado el II Torneo Rítmica Carballo, que reunirá a cerca de 700 gimnastas procedentes de diversos clubes de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra. La jornada estará dividida en dos grandes bloques para que e público pueda disfrutar del mejor talento base de la comunidad.

Por la mañana, de 9.00 a 14.00 horas, se celebrará la jornada de competición, donde las gimnastas (desde la categoría de iniciación hasta pre-base) mostrarán su trabajo antes los jueces. Por la tarde, de 17.00 a 19.30 horas, tendrá lugar la exhibición, un momento más lúdico y artístico para disfrute de familias y aficionados.

El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, asistieron ayer a la presentación del torneo, junto con una amplia representación del club local. La presidenta, Manuela Velo, mostró su satisfacción por la buena acogida de esta segunda edición. “Ver o Vila de Noia cheo con 700 ximnastas é un soño feito realidade e o reflexo do auxe que está a ter a rítmica no noso concello e na contorna. Este torneo non é só unha competición, é un premio ao esforzo diario de nenas, adestradoras e familias”, indicó, además de agradecer el apoyo del Concello y patrocinadores.

El concejal de Deportes, por su parte, destacó el impacto del torneo en el tejido deportivo local y mostró su “orgullo” por apoyar citas como esta “que poñen en valor o deporte feminino e de base”. “Organizar un evento para 700 deportistas esixe unha loxística impecable, e dende a Concellaría de Deportes seguiremos apoiando eventos de calidade que fomenten hábitos saudables e valores de compañeirismo desde idades moi temperás”, añadió. El alcalde también destacó el gran impacto que supone esta cita con cientos de asistentes.