El San Xoán calienta motores en Carballo

Miembros de la Comisión de Fiestas del San Xoán de Carballo IG

Carballo ya calienta motores para sus fiestas patronales del San Xoán, a poco más de dos semanas para dar el pistoletazo de salida. El día 22 el pregón a cargo de Verónica Bolón dará el pistoletazo de salida a las celebraciones.

Este viernes se presentará el programa íntegro de las fiestas en un acto público en la Praza do Concello. Aunque la mayoría de las actuaciones ya se dieron a conocer, con las grandes orquestas y los conciertos estelares del joven artista 9Louro o la banda Baiuca, entre otros, se desvelarán todos los detalles de las celebraciones.

La comisión de fiestas, presidida de nuevo por Sergio Varela Fuentes, acompañado de un amplio equipo colaborador, trabaja a contrarreloj para las fiestas patronales, en las que ya se ha iniciado la cuenta atrás.