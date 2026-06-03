Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El San Xoán calienta motores en Carballo

La localidad se prepara para las fiestas patronales, que se presentan este viernes 

Redacción
03/06/2026 22:31
Miembros de la Comisión de Fiestas del San Xoán de Carballo
Miembros de la Comisión de Fiestas del San Xoán de Carballo
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Carballo ya calienta motores para sus fiestas patronales del San Xoán, a poco más de dos semanas para dar el pistoletazo de salida. El día 22 el pregón a cargo de Verónica Bolón dará el pistoletazo de salida a las celebraciones. 

Este viernes se presentará el programa íntegro de las fiestas en un acto público en la Praza do Concello. Aunque la mayoría de las actuaciones ya se dieron a conocer, con las grandes orquestas y los conciertos estelares del joven artista 9Louro o la banda Baiuca, entre otros, se desvelarán todos los detalles de las celebraciones.  

La comisión de fiestas, presidida de nuevo por Sergio Varela Fuentes, acompañado de un amplio equipo colaborador, trabaja a contrarreloj para las fiestas patronales, en las que ya se ha iniciado la cuenta atrás.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Miembros de la Comisión de Fiestas del San Xoán de Carballo

El San Xoán calienta motores en Carballo
Redacción
Un vehículo de la Guardia CivilLa detenida llegó al juzgado al mediodía

Investigados cinco guardias civiles en varias causas abiertas a raíz de otra por tráfico de drogas en Carballo
Europa Press
Obradoiro de paleontología este miércoles en Carballo

Los obradoiros científicos en torno a la Semana del Medio Ambiente continúan en Carballo
Redacción
Presentación del cartel del torneo Rítmica Carballo

El II Torneo Rítmica Carballo reunirá a 700 deportistas el sábado en la localidad
Redacción