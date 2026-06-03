Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Investigados cinco guardias civiles en varias causas abiertas a raíz de otra por tráfico de drogas en Carballo

Uno de los delitos que se les imputa es el de revelación de secretos

Europa Press
03/06/2026 22:17
Un vehículo de la Guardia CivilLa detenida llegó al juzgado al mediodía
Un vehículo de la Guardia CivilLa detenida llegó al juzgado al mediodía
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cinco guardias civiles están siendo investigados en el marco de varias causas judiciales abiertas a raíz de una operación inicial activada en Carballo (A Coruña) contra el tráfico de drogas. 

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), además de ratificar que, entre los delitos que se les atribuyen, está el de revelación de secretos. 

Todo apunta que el origen de las pesquisas están ligadas con la operación que, en mayo del pasado año, se saldó con el arresto de seis personas ligadas al ‘clan de los Otero’. 

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha confirmado, a preguntas de los periodistas en un acto en Santiago, la existencia de la investigación, pero ha declinado dar detalles dado que rige el secreto de sumario. 

Las fuentes del TSXG ratifican que hay varias causas abiertas que tienen como origen la instrucción –en curso– de una operación que suma seis investigados por un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. 

En el marco de la misma, dos agentes de la Guardia Civil se investigan por “encubrimiento o favorecimiento del tráfico de drogas y revelación de secretos”. 

A raíz de la misma, las mismas fuentes añaden que la jueza del Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 1, abrió otras cinco causas: por revelación de secretos e información privilegiada; por estafa en relación con el patrimonio de cinco personas fallecidas; por estafa, falsedad documental y extorsión; por cohecho; y por delito sin especificar, a la espera de que se concrete, pero relacionado con cohecho o tráfico de influencias. 

En total, en el marco de todas esas causas, hay cinco agentes de la Guardia Civil investigados.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un vehículo de la Guardia CivilLa detenida llegó al juzgado al mediodía

Investigados cinco guardias civiles en varias causas abiertas a raíz de otra por tráfico de drogas en Carballo
Europa Press
Obradoiro de paleontología este miércoles en Carballo

Los obradoiros científicos en torno a la Semana del Medio Ambiente continúan en Carballo
Redacción
Presentación del cartel del torneo Rítmica Carballo

El II Torneo Rítmica Carballo reunirá a 700 deportistas el sábado en la localidad
Redacción
Hasta el viernes los asistentes a Noroeste 0 emisións pueden admirar en el exterior del Fórum una exposición de coches eléctricos

Axober y su ‘Noroeste 0 emisións’ convierten a Carballo en epicentro del debate sobre la transición energética
Redacción