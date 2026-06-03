Investigados cinco guardias civiles en varias causas abiertas a raíz de otra por tráfico de drogas en Carballo

Un vehículo de la Guardia CivilLa detenida llegó al juzgado al mediodía EC

Cinco guardias civiles están siendo investigados en el marco de varias causas judiciales abiertas a raíz de una operación inicial activada en Carballo (A Coruña) contra el tráfico de drogas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), además de ratificar que, entre los delitos que se les atribuyen, está el de revelación de secretos.

Todo apunta que el origen de las pesquisas están ligadas con la operación que, en mayo del pasado año, se saldó con el arresto de seis personas ligadas al ‘clan de los Otero’.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha confirmado, a preguntas de los periodistas en un acto en Santiago, la existencia de la investigación, pero ha declinado dar detalles dado que rige el secreto de sumario.

Las fuentes del TSXG ratifican que hay varias causas abiertas que tienen como origen la instrucción –en curso– de una operación que suma seis investigados por un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

En el marco de la misma, dos agentes de la Guardia Civil se investigan por “encubrimiento o favorecimiento del tráfico de drogas y revelación de secretos”.

A raíz de la misma, las mismas fuentes añaden que la jueza del Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 1, abrió otras cinco causas: por revelación de secretos e información privilegiada; por estafa en relación con el patrimonio de cinco personas fallecidas; por estafa, falsedad documental y extorsión; por cohecho; y por delito sin especificar, a la espera de que se concrete, pero relacionado con cohecho o tráfico de influencias.

En total, en el marco de todas esas causas, hay cinco agentes de la Guardia Civil investigados.