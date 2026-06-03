La ruleta del CCA Carballo estrena nueva imagen y formato electrónico

Presentación de la nueva imagen de la ruleta del CCA Carballo Mar Casal

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo ultima los preparativos para una nueva edición de la campaña “Que rule, que rule!”, que regresará el sábado 6 a la Paza do Concello. En su séptima edición, la iniciativa contará con la participación de 61 comercios y la colaboración de 96 empresas locales, consolidándose como una de las campañas de promoción comercial más destacadas del municipio.

Esta nueva edición coincide con el estreno de una nueva imagen y de un formato electrónico, más moderno, dinámico y adaptado a los nuevos tiempos, que fue elaborada por el artesano carballés Fabian Lage, combinando así artesanía y tecnología. La nueva ruleta, de tamaño similar a la anterior, funcionará mediante un pulsador que permitirá agilizar la actividad, reducir los tiempos de espera y garantizar un reparto más rápido y equitativo de los premios.

A pesar de la renovación, la campaña mantendrá su esencia, con sorteos y premios durante toda la jornada. La ruleta estará activa de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. También estará presente la ‘ruleta vintage’, como un guiño a los más nostálgicos. Habrá más de 1.500 premios directos, entre los que se incluyen cenas, sesiones de piscina terminal, clases de surf, experiencias de alojamiento y desayuno, limpiezas bucales o distintos productos gourmet, así como el sorteo de cuatro cheques de 100 euros cada uno.

El concejal de Promoción Económica, Xose Regueira, destacó ayer durante la presentación de la nueva imagen el peso del comercio carballés en la comarca, así como la profesionalidad del sector y el relevo generacional. El alcalde, Daniel Pérez, se expresó en líneas similares y mostró el apoyo del Concello con “iniciativas que fagan de Carballo un pobo vivo, dinámico e atractivo para a veciñanza e os visitantes”. La presidenta del CCA, Silvana Rama, agradeció la colaboración de todas las empresas y colaboradores.

Además de la colaboración de las empresas locales, cuenta con el apoyo de la Fundación Luis Calvo, el Concello de Carballo —a través de la Concellería de Promoción Económica e Turismo—, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.