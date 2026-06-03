Los obradoiros científicos en torno a la Semana del Medio Ambiente continúan en Carballo

Obradoiro de paleontología este miércoles en Carballo Mar Casal

La programación en torno a la Semana del Medio Ambiente continúa en Carballo. Ayer se llevó a cabo el segundo de los tres obradoiros científicos, que están impartidos por personal investigador del Grica-BIOpast de la Universidade de A Coruña (UDC), el grupo de investigación en Cambio Climático y Paleobiología.

Bajo el título de “Paleontoloxía 3D”, el taller se centró en el mundo de la paleontología y la digitalización en 3D, por lo que los participantes tuvieron ocasión de conocer las últimas técnicas que se utilizan en este ámbito. Mañana viernes se llevará a cabo el tercer y ultimo obradoiro titulado “Que contan os fósiles”, donde además de conocer la información que se desprende estos restos, los participantes podrán aprender a elaborar moldes y réplicas de fósiles.

Esta tarde se llevará a cabo una nueva actividad dirigida por el grupo naturalista Hábitat, que guiará una sesión divulgativa y salida de campo centrada en las ‘Herbas de San Xoán’, pensada para la participación de adultos y de niños a partir de los 10 años. Será a las 17.00 horas, con una duración aproximada de 3 horas.

Mañana, coincidiendo con el Día del Medio Ambiente, la Praza do Concello acogerá un circuito lúdico-científico diseñado para niños de 4 a 10 años. Este espacio contará con cinco estaciones interactivas: O sandwich da Torre, Cazadores de Pegadas, Cristais magnéticos, O puzzle do clima y Lupas e micro-mundos. La nueva propuesta dará comienzo a partir de las cinco de la tarde.