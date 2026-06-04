Axober acerca la transición energética a las nuevas generaciones en sus jornadas

Una de las ponencias de las jornadas de Axober Mar Casal

El encuentro “Noroeste 0 emisións”, promovido por Axober, continúa este jueves en el Fórum Carballo con una jornada centrada en la sensibilización ambiental y en la creatividad alrededor de la luz, donde los protagonistas fueron las nuevas generaciones. Desde primera hora, alumnos del CEIP San Luis Romero de Carballo participaron en los talleres didácticos que, bajo el nombre “Slowlight Kids”, combinaron divulgación científica, sostenibilidad y expresión artística.

La sesión comenzó con el taller “A noite”, donde se trataron cuestiones como la biodiversidad nocturna y el impacto de la contaminación luminosa en el medio ambiente. En el segundo taller los participantes demostraron su creatividad centrándose en el uso de la luz, el color y las sombras como herramientas de expresión.

Con ejemplos prácticos, se explicó cómo la luz artificial altera los ciclos naturales de plantas, aves y personas, incidiendo en la importancia de emplear la iluminación más cálida y tenue en las últimas horas del día.

La actividad se completó con una experiencia de “light painting” con luces que simulaban luciérnagas. El alumnado concluyó la sesión con una mayor conciencia sobre la necesidad de la noche y el uso responsable de la iluminación. La programación siguió por la tarde, con una propuesta abierta al público alrededor del ‘light painting’, una disciplina que fusiona fotografía y arte mediante el uso de la luz en exposiciones de larga duración.

Participó una quincena de niños de las Escolas Xiria de Balonmano. Por la noche estaba prevista una andaina interactiva. Las jornadas llegan hoy a su fin, centradas en la eficiencia energética, con relatores que abordarán la optimización de la energía y reducir emisiones.