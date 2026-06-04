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Carballo

Carballo oferta nuevas líneas de ayudas a entidades deportivas y a beneficiarios del bono social eléctrico

El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto en las cuatro modalidades

Redacción
04/06/2026 13:28
Imagen del Basket Xiria-Ulacia de la fase de ascenso a 2ª FEB
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Raúl López
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El Concello de Carballo abre el plazo de solicitud para cuatro líneas de subvenciones aprobadas por la Xunta de Goberno Local. 

Una de ellas va destinada al pago de suministros eléctricos y su finalidad es la de proteger a las familias más vulnerables o en riesgo de exclusión social ayudándolas a hacer frente al pago de la factura eléctrica y del gas. 

Va destinada a personas beneficiarias del bono social eléctrico y a hogares en los que alguno de sus miembros reciba tratamientos de osigenoterapia o diálisis peritoneal. 

La convocatoria cuenta con una crédito presupuestario de 30.000 euros y establece una ayuda fija de 200 euros en un único pago por beneficiario. 

El plazo de presentación de instancias está abierto del 4 al 18 de junio. 

Otra de las líneas de ayuda es para proyectos de actividad general de entidades deportivas. 

Está dotada con 165.000 euros, cargados a la aplicación de subvenciones de fomento del deporte no nominativas. 

Pueden solicitarse hasta el 29 de junio. 

Las subvenciones para la organización y participación en fases de ascenso y campeonatos de España está dotada con 16.000 euros; el importe máximo por beneficiario será de 6.000 euros; y el plazo de solicitud abarca del 1 al 30 de junio. 

Un último apartado es de las ayudas a eventos deportivos extraordinarios. 

En este caso el importe máximo será de 1.500 euros y pueden solicitarse del 1 al 30 de junio.

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