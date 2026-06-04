Carballo oferta nuevas líneas de ayudas a entidades deportivas y a beneficiarios del bono social eléctrico

Imagen del Basket Xiria-Ulacia de la fase de ascenso a 2ª FEB Raúl López

El Concello de Carballo abre el plazo de solicitud para cuatro líneas de subvenciones aprobadas por la Xunta de Goberno Local.

Una de ellas va destinada al pago de suministros eléctricos y su finalidad es la de proteger a las familias más vulnerables o en riesgo de exclusión social ayudándolas a hacer frente al pago de la factura eléctrica y del gas.

Va destinada a personas beneficiarias del bono social eléctrico y a hogares en los que alguno de sus miembros reciba tratamientos de osigenoterapia o diálisis peritoneal.

La convocatoria cuenta con una crédito presupuestario de 30.000 euros y establece una ayuda fija de 200 euros en un único pago por beneficiario.

El plazo de presentación de instancias está abierto del 4 al 18 de junio.

Otra de las líneas de ayuda es para proyectos de actividad general de entidades deportivas.

Está dotada con 165.000 euros, cargados a la aplicación de subvenciones de fomento del deporte no nominativas.

Pueden solicitarse hasta el 29 de junio.

Las subvenciones para la organización y participación en fases de ascenso y campeonatos de España está dotada con 16.000 euros; el importe máximo por beneficiario será de 6.000 euros; y el plazo de solicitud abarca del 1 al 30 de junio.

Un último apartado es de las ayudas a eventos deportivos extraordinarios.

En este caso el importe máximo será de 1.500 euros y pueden solicitarse del 1 al 30 de junio.