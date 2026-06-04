El Albaroque de Verdillo arranca el viernes con juegos populares
El sábado será el día grande del Albaroque que prepara la asociación Arume para clausurar las actividades
Las actividades del Albaroque de Arume de Verdillo comienzan este viernes con diferentes juegos populares para los más pequeños, a partir de las 18.00 horas. Más tarde, a las 20.30 horas, tendrá lugar la entrega de premios.
La antesala de los juegos dará paso al día grande del sábado, cuando es el Albaroque propiamente dicho. A partir de las 12.00 horas comienza la exhibición de la Escuela de Baile y Música Tradicional de la A.C. Arume, seguida de la actuación del Coro Aires de Bergantiños. A continuación, sesión vermú amenizada por los bailes latinos.
A las 14.30 horas comenzará la sardiñada, y después seguirán las actuaciones con Cantos de Taberna, el Albaroquiño con el espectáculo de Peter Punk “Peor Imposible” y baile moderno. A partir de las 19.30 horas arrancará el IV Son Pineiro, que este año tendrá como principal actuación O Tren da Unha.