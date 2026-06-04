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Carballo

El Albaroque de Verdillo arranca el viernes con juegos populares

El sábado será el día grande del Albaroque que prepara la asociación Arume para clausurar las actividades 

Redacción
04/06/2026 19:12
Presentación do Albaroque de Arume de Verdillo
Presentación do Albaroque de Arume de Verdillo
Mar Casal
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Las actividades del Albaroque de Arume de Verdillo comienzan este viernes con diferentes juegos populares para los más pequeños, a partir de las 18.00 horas. Más tarde, a las 20.30 horas, tendrá lugar la entrega de premios. 

La antesala de los juegos dará paso al día grande del sábado, cuando es el Albaroque propiamente dicho. A partir de las 12.00 horas comienza la exhibición de la Escuela de Baile y Música Tradicional de la A.C. Arume, seguida de la actuación del Coro Aires de Bergantiños. A continuación, sesión vermú amenizada por los bailes latinos. 

A las 14.30 horas comenzará la sardiñada, y después seguirán las actuaciones con Cantos de Taberna, el Albaroquiño con el espectáculo de Peter Punk “Peor Imposible” y baile moderno. A partir de las 19.30 horas arrancará el IV Son Pineiro, que este año tendrá como principal actuación O Tren da Unha. 

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