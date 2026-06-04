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Carballo

La Semana del Medio Ambiente enseña a identificar las hierbas de San Xoán y su olor característico

La Praza do Concello acogerá este viernes un gran circuito científico para niños de entre 4 y 10 años

Redacción
04/06/2026 21:41
Salida para recoger las hierbas de San Xoán este jueves
Salida para recoger las hierbas de San Xoán este jueves
Mar Casal
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La programación de la Semana del Medio Ambiente de Carballo se centró este viernes en las hierbas de San Xoán, a poco más de dos semanas del inicio de las fiestas patronales. El grupo naturalista Hábitat fue el encargado de la sesión divulgativa y una salida de campo para aprender a identificar estas hierbas típicas. 

Los participantes recibieron indicaciones básicas para clasificar las diferentes especies a través de la observación morfológica de sus hojas, flores y aromas característicos. Además, esta actividad puso el foco en la ecología y en la sostenibilidad, y mostró como reconocer los hábitats locales y a realizara una recogida respetuosa que garantice la diversidad y el patrimonio natural de Carballo. 

La propuesta despertó una gran expectación, agotando todas las plazas disponibles. Este viernes finalizan las actividades coincidiendo con el Día del Medio Ambiente. La Praza do Concello acogerá a partir de las 17.00 horas un gran circuito científico para niños de entre 4 y 10 años, que deberán estar acompañados por una persona adulta. Durante la tarde realizarán divertidos experimentos fuera de las pantallas.

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