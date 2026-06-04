La travesía de Sísamo es de las obras viarias de más envergadura acometidas por la Diputación en años

Daniel Pérez, Valentín González Formoso y Mónica Rodríguez, supervisando el resultado de las mejoras acometidas en la travesía de Sísamo Mar Casal

Con sus 3,5 millones de euros, el proyecto de reforma integral de la travesía de Sísamo es uno de los más importantes de cuantos ha acometido la Diputación de A Coruña en la red provincial de carreteras en los últimos años.

Así lo reiteró el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, durante la visita que efectuó este jueves a la capital de Bergantiños para supervisar el resultado de las mejoras incluidas en la tercera y última fase del proyecto.

Durante el recorrido el mandatario provincial estuvo acompañado por la diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, y por el alcalde de Carballo, Daniel Pérez.

El próximo paso administrativo, una vez que ya se completó la ejecución del proyecto, será la cesión de este vial (DP-1901) al Concello de Carballo.

La actuación se desarrolló en tres fases. La primera contó con una inversión de 422.778 euros y la segunda de 861.437 euros, ambas financiadas por el área de Vías y Obras de la Diputación de A Coruña.

La tercera fase supuso un desembolso de 2.236.482 euros, articulado a través de un convenio de colaboración con el Concello de Carballo, que cofinanció con 639.482 euros la dotación de servicios como saneamiento y abastecimiento de agua o instalación de mobiliario urbano y jardinería, trabajos que se acometieron de forma simultánea con los de mejora y ampliación del vial.

La intervención abarcó el tramo comprendido entre el punto kilométrico 0+810 en el entronque al instituto de Monteneme y el lugar de Outeiro (PK 2+570), completando la reurbanización integral de la travesía tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Los trabajos siguieron la misma línea de las fases anteriores, con ancheamiento y pavimentación de la plataforma, construcción de aceras, creación de zonas de aparcamiento y dotación de servicios urbanos, incluyendo saneamiento, abastecimiento de agua y alumbrado público con luminarias LED.

Durante la visita a la zona, Formoso destacó que la obra de Sísamo es uno de las inversiones “máis importantes por importe e dificultade administrativa” acometidas por la Diputación en la red provincial de carreteras en los últimos años.

“Esta obra culmina un investimento moi relevante nun vial clave para Carballo e dá resposta a unha demanda histórica da veciñanza de Sísamo, mellorando de forma notable a seguridade viaria, a mobilidade peonil e a calidade urbana”, señaló.

El presidente provincial destacó también que “a colaboración do Concello de Carballo e da veciñanza foi fundamental para sacar adiante unha actuación deste alcance”.

Puso asimismo en valor la relevancia de las obras y su contribución a la revitalización de una zona que sigue creciendo a nivel urbanístico.

González Formoso aludió asimismo a la “dificultad administrativa” que conllevó la actuación y quiso agradecer el trabajo de todas las personas que hicieron posible que hoy sea una realidad, entre las que citó al vicepresidente provincial, Xosé Regueira.

El alcalde de Carballo, por su parte, puso las obras de la travesía de Sísamo como “un claro exemplo do que debería ser a colaboración entre administracións”.

Daniel Pérez agradeció también “a implicación da Deputación para que isto sexa hoxe unha realidade” y puso fin al apartado de intervenciones incidiendo en que el objetivo del proyecto “é mellorar a vida da veciñanza de Sísamo actuando nunha vía que vertebra e dota de servizos á parroquia”.

Formoso dice que las mejoras en curso transformarán la rúa Compostela

El presidente de la Diputación aprovechó para visitar las obras de reurbanización de la rúa Compostela (DP 1914), en el tramo comprendido entre la rotonda de A Milagrosa y el cruce con las calles Emilio González López y José María Castroviejo, que suponen una inversión de 204.470 euros.

Con esta actuación se busca mejorar la accesibilidad y la calidad urbana de esta vía, adaptándola a la normativa vigente y creando nuevos espacios de convivencia.

La zona contará con aceras más amplias y nuevas zonas verdes en el margen derecho, lo que permitirá disponer de nuevos espacios de esparcimiento.

La intervención en curso también incluirá la renovación integral de las redes de servicios urbanos, como saneamiento, recogida de pluviales, alumbrado y telecomunicaciones.

En el apartado de firmes, se renovará por completo la calzada y los arcenes.

Por último, se colocará mobiliario urbano y elementos vegetales. Según Formoso, las actuaciones transformarán la rúa Compostela en un espacio más accesible, seguro y amable para los vecinos