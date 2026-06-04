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Carballo

Las patatas nuevas, muy cotizadas en la feria de Carballo

Los tubérculos de las huertas de la comarca son muy apreciados en el mercado 

Redacción
04/06/2026 22:18
Feria de Carballo este jueves
Feria de Carballo este jueves
Mar Casal
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Las patatas nuevas, que empiezan a cosecharse en las huertas de la comarca, volvieron a estar muy cotizadas en la feria de Carballo este jueves, al igual que lleva ocurriendo en los últimos mercados, con precios todavía muy elevados. Las verduras y las plantas para el autoconsumo también siguen siendo muy demandadas por los vecinos, entre otros productos. 

El tiempo agradable también animó este jueves el mercado, con numerosas personas entre los diferentes puestos de la Praza do Concello. 

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