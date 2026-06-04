Las patatas nuevas, muy cotizadas en la feria de Carballo

Feria de Carballo este jueves Mar Casal

Las patatas nuevas, que empiezan a cosecharse en las huertas de la comarca, volvieron a estar muy cotizadas en la feria de Carballo este jueves, al igual que lleva ocurriendo en los últimos mercados, con precios todavía muy elevados. Las verduras y las plantas para el autoconsumo también siguen siendo muy demandadas por los vecinos, entre otros productos.

El tiempo agradable también animó este jueves el mercado, con numerosas personas entre los diferentes puestos de la Praza do Concello.