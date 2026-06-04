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Carballo

Los vecinos de Carballo “remocean” a través de las diferentes actividades lúdicas

Inaugurada una muestra en Rego da Balsa con los objetos elaborados por los participantes del programa

Redacción
04/06/2026 22:14
Apertura de la exposición en Rego da Balsa
Apertura de la exposición en Rego da Balsa
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La biblioteca Rego da Balsa de Carballo acoge una exposición con una variada selección de piezas realizadas por el alumnado que participó en las actividades lúdico-formativos del programa Remocea, impartidas entre los meses de octubre y mayo. 

La muestra refleja el talento, el esfuerzo y la creatividad de las personas mayores del municipio, que “remocean”, con la puesta en marcha de este tipo de iniciativas. El alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Servicios Sociales, Maica Ures, participaron en la apertura de la muestra, comprobando de primera mano la calidad de las obras expuestas. 

En el acto participó una amplia representación de los participantes en los talleres, que se realizaron en las parroquias de realizados nas parroquias de Carballo, Verdillo, Aldemunde, Razo, Cances, Oza, Ardaña y Noicela. La monitora encargada de guiar la visita explicó detalladamente el plan de trabajo realizado en este curso, con el que se pretende fomentar el envejecimiento activo, la socialización y el aprendizaje de nuevas habilidades. 

Entre los trabajos expuestos destacan los relacionados con las técnicas de floristería, trabajos manuales navideños, piezas y figuras en barro, además de otras artesanías como macramé. El programa se completó con módulos estimulación cognitiva y memoria, relajación y estiramientos, además de gimnasia y sesiones de baile y pandereta. Hoy se clausura el programa, con 342 participantes con la entrega de diplomas. El éxito del programa se suma a las actividades de ejercicio físico para mayores, con 700 asistentes, y los talleres de smartphone, con 157.

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