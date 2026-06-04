Sogama lanza una campaña para desmontar mitos y desinformaciones sobre el reciclaje

Toda la información sobre la campaña está en la web de Sogama Cedida

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este viernes, Sogama lanza una nueva campaña para favorecer el reciclaje y desmontar mitos y desinformaciones asentadas que muchas veces impiden o limitan la correcta separación de residuos en origen.

El lema escogido es “Cero escusas” La campaña pretende convertir las excusas más extendidas y que actúan como barreras, en oportunidades, y lo hace dándoles visibilidad, desmontándolas y sustituyéndolas por información clara sobre una realidad bien distinta.

Trabaja así en el concepto de corresponsabilidad. De esta forma, a través de una serie de recursos tales como una landing page, vídeos, cuñas radiofónicas y banners, se proporciona información para mejorar el conocimiento del sistema de recogida selectiva de residuos en Galicia y disminuir errores en la separación de los mismos.

También para incrementar el uso de contenedores específicos y otros servicios municipales, reforzar la percepción de utilidad del gesto individual y, sobre todo, vincular la segregación de residuos con orgullo colectivo y mejora del medio ambiente.

Tras relatar las excusas más habituales, que comienzan con “É que ….”, utilizando el lenguaje habitual de la calle y reduciendo resistencia al mensaje, acto seguido se procede a desmontarlas.

“Cero escusas” apela así a pequeños cambios de conducta a nivel individual que son perfectamente viables y absolutamente necesarios para avanzar en el camino de la economía circular.

Para reforzar la cercanía de los mensajes, la campaña ha creado unos personajes estilo cartoon como recurso narrativo y visual.

La iniciativa complementa tanto el nuevo asistente conversacional basado en inteligencia artificial (ChatBot) que Sogama ha implantado en su página web con el objetivo de mejorar la atención digital a los internautas y facilitar el acceso la información de su interés, como el buscador Onde vai?, disponible en www.sogama.gal/ondevai.