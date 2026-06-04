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Diario de Ferrol

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Carballo

Vagalume Animación homenajea a sus creadores, Mónica y Javier

Celebran que tras 30 años de trayectoria, el teatro se convirtiese en un hogar para muchas personas 

Redacción
04/06/2026 22:21
Homenaje a los creadores de Vagalume
Homenaje a los creadores de Vagalume
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El grupo de teatro Vagalume Animación rindió homenaje el pasado sábado a sus creadores, Mónica Liñares y Javier Fraga, tras el espectáculo en el Pazo da Cultura de Carballo. 

Durante tres décadas, Mónica y Javier “converteron o teatro nun punto de encontro para centos de persoas” a través de Vagalume, y lo que empezó como proyecto teatral, acabó transformándose en una “auténtica familia unida pola paixón escénica, o compañerismo e a dedicación desinteresada”, subrayan los compañeros del grupo. 

Más allá de los distintos premios logrados, el mayor éxito de Mónica y Javier fue conseguir “que o teatro se convertese nun fogar para moitas persoas”, indican. 

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