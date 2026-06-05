Carballo ya huele a San Xoán, que tendrá 7 días seguidos de fiesta 

Presentación del San Xoán de Carballo Mar Casal

Carballo dio el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales del San Xoán este viernes, con la presentación pública del programa, que por primera vez cambia de escenario y se llevó a cabo en la calle Coruña. La localidad ya huele a fiesta y así lo certificaba el bullicio del lugar, las concurridas terrazas y la algarabía de niños y jóvenes.

Aunque la programación incluye diferentes actividades desde comienzos de este mes, las fiestas del San Xoán propiamente dichas serán siete días, tal como subrayó el alcalde, Daniel Pérez, indicando que habrá que ir repartiendo esfuerzos para estar a todas las jornadas. La concejala de Festas, Maruxa Suárez, fue la encargada de conducir el acto, en el que también participó el regidor; la autora del cartel, Isa Bermúdez; el presidente de la comisión de fiestas, Sergio Varela; el concejal de Mocidade, Daniel Barreiro; la patrocinadora del cartel, Belén Enríquez; y el editor de la revista del San Xoán, Alberte Sánchez.

Maruxa Suárez reconoció el acierto de apostar por los artistas locales para la elaboración del cartel, al igual que hizo la propia autora, quien explicó el significado de su trabajo. Isa Bermúdez destacó que se ilustran las meigas que se reunían en el Monte Neme, según cuenta la leyenda, al igual que se reúnen vecinos, familias y amigos por el San Xoán.

Además, indicó que en San Xoán hay de todo un poco: meigas, cachelas, sardinas, hierbas..., por lo que el cartel sirve para contar la historia a la gente que llega de fuera. Tras lamentar que siempre “se mirou mal” a las meigas, Bermúdez defendió que “a maxia seguirá existindo mentras haxa o San Xoán”, puesto que cada año se renuevan los rituales de recoger las hierbas, lavar la cara o saltar la cachela, entre otros. “Todas somos un pouco meigas”, concluyó, expresando su deseo de que lleguen las fiestas.

Presentación del San Xoán de Carballo Mar Casal

Belén Enríquez mostró de nuevo su apoyo como patrocinadora del cartel, a pesar de que este año no hubo concurso, y defendió que “o San Xoán segue sendo o San Xoán”.

El presidente de la comisión se encargó de desgranar el programa, que arrancará de forma oficial el día 22 con el pregón de Verónica Bolón. Además, detalló los diferentes escenarios en los que tendrán lugar las principales actuaciones, entre la Praza do Concello y Rego da Balsa. La Festa do Bosque el domingo 28 pondrá el punto final a las celebraciones.

Maruxa Suárez, por su parte, elogió el trabajo de la comisión de fiestas, que integran 15 personas. “Xente implicada e motivada” que lleva un año trabajando para hacer posible el programa. Además, quiso recordar a Mari Pacoret, que siempre echaba una mano en todo lo que hiciese falta todos los años.

Daniel Barreiro destacó la principal novedad de este año en el cartel, el Balsiña Fest el 13 de junio, que supone el “presanxoán” y responde a las peticiones de los más jóvenes. El cabeza de cartel será el joven de Santa Comba, LG1DO, que compartirá escenario con Collazo, otro de los artistas emergentes del panorama gallego, y el carballés Tunaboy. También estarán los dj locales Kelsier, Emete, LouLow, Cotelo, DJ Roy y Luciano Macaro.

El editor de la revista del San Xoán destacó la importancia de la publicación para todos los vecinos y comerciantes. Está a la venta por 3 euros y los carteles de las fiestas se venden a 1 euro.

El alcalde fue el encargado de cerrar las intervenciones recordando las palabras de su antecesor, Evencio Ferrero -también presente en el público- sobre el éxito de las fiestas, que la mitad siempre depende del tiempo. Destacó que se hizo “o mellor programa que se podía facer” y que serán unas fiestas “nas que haberá moito e de todo”. También elogió la trayectoria de la pregonera, carballesa, científica, investigadora, docente y Premio Nacional de Investigación de este año.

Presentación del San Xoán de Carballo Mar Casal

Además, dijo, siempre dispuesta a colaborar en todo y fiel defensora para fomentar las vocaciones científicas entre las niñas. Tras el pregón del día 22, las fiestas propiamente dichas arrancan el 23 con la Cachela el San Xoán en Rego da Balsa, la sardiñada popular y verbena con la orquesta Compostela en el mismo lugar. A medianoche será la quema y la fiesta seguirá con Señora dj.

El miércoles 24 es el día grande y tras los actos litúrgicos del mediodía, por la tarde habrá una danza de cabezudos por las calles. Por la noche, concierto de Baiuca, a las 23.00 horas en la plaza, y a las 00.30 la verbena seguirá en Rego da Balsa con Panorama City. El jueves 25 seguirá una intensa actividad durante todo el día, y por la noche, verbena con Los Satélites y La Última Legión. El viernes 26 las actuaciones estelares son 9Louro y Ráfaga, precedidos de la música de Tito Ramírez y Joe Crepúsculo.

El sábado 27, el penúltimo día de fiestas, tendrá lugar el popular Rockin, que este año cuenta con las actuaciones de Stompin´s Riffrafs y The Mean Devils en la sesión vermú, y por la noche, el carballés Charlie, que estará acompañado de Mentah, Tiburona y León Benavente. El 28, tras disfrutar de la Festa do Bosque, a medianoche tendrá lugar la habitual sesión de fuegos de artificio para despedir los festejos. Tampoco faltará la tradicional Foliada, el día 20; festival de música y danza con la Escola da Rúa (día 14) o distintas propuestas infantiles. Este domingo 7 también tendrá lugar el XLIII Día da Muiñeira, que organiza la asociación Nemeth.