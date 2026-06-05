El 'Noroeste 0 emisións' se consolida como un foro de referencia para el análisis de los retos y oportunidades de la transición energética

Clausura del 'Noroeste 0 emisións' Mar Casal

Carballo clausuró este viernes el ‘Noroeste 0 emisións’, el foro organizado por Axober que durante tres días reunió en el Fórum a expertos del sector energético, representantes empresariales y profesionales, políticos y vecinos.

La cita se han consolidado como un espacio de referencia para el análisis de los retos y oportunidades de la transición energética en el ámbito más local y se ha convertido en el gran foro de la descarbonización en la Costa da Morte.

La tercera y última jornada se centró en la mañana de este viernes en la eficiencia energética. José Ángel Abad, jefe del área de Aforro e Eficiencia Enerxética del Inega, abordó el papel de los CAES como herramienta clave para el ahorro energético.

Iván Andrade, director técnico de Energal, ahondó en los contratos ESE - Empresa de Servicios Energéticos. “A mensaxe que hai que transmitirlle sempre ao cliente é que o aforro enerxético non se promete; estructúrase, mídese e deféndese con datos”, indicó.

Uno de los momentos destacados fue la exposición de casos de éxito en servicios energéticos, a cargo de Álvaro Piñeiro, gerente de Ferrovial SA, quien puso en valor la viabilidad de soluciones reales ya implantadas.

Xosé Manuel Golpe, presidente de Agacen, explicó el funcionamiento del mercado energético OMEI. A su vez, Alfonso Sánchez, de Inelcom, se centró en el control y la telegestión energética. Finalmente, Miguel Ángel Zamorano, director comercial de Imesapi, abordó la rehabilitación energética residencial como uno de los grandes retos del presente y del futuro.

Una de las ponencias de la jornada final Mar Casal

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el presidente de Axober, Diego Iglesias, fueron los encargados de clausurar el acto, del que destacaron la alta calidad del programa y el interés generado por el mismo.

“Este foi un evento cunha alta calidade de contidos, con relatorios e actividades paralelas de gran nivel que fixeron que Carballo fose durante estes días o punto de referencia para a transición enerxética”, destacó Diego Iglesias.

Por su parte, Daniel Pérez señaló que “durante este este días o Fórum de Carballo foi o corazón palpitante sobre o debate da transición enexética e a sustentabilidade no noso país”. El alcalde terminó dando las gracias a Axober “por facer posible este encontro e por demostrar, unha vez máis, que o noso tecido empresarial está comprometido coa nosa vila e co futuro de todos e de todas”.