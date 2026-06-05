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Carballo

Más de un millar de personas mayores de 60 años participaron este curso en el Remocea de Carballo

El Concello mostró su voluntad de continuar impulsando este programa durante el acto de clausura 

Redacción
05/06/2026 22:30
Acto de clausura del programa Remocea en Carballo
Acto de clausura del programa Remocea en Carballo
Mar Casal
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Carballo clausuró este viernes el programa Remocea, con un concurrido acto en salón de plenos, al que acudieron más de 200 personas. Tanto el alcalde, Daniel Pérez, como la concejala de la Tercera Edad, Mar Eirís, destacaron el éxito de la iniciativa, con más de un millar de participantes mayores de 60 años en todo el municipio, una propuesta clave para combatir la soledad no deseada entre la población. 

Las tres actividades centrales del Remocea son los talleres de memoria, las propuestas lúdico formativas y las escuela de informática. Ayer se entregaron los diplomas acreditativos al alumnado, que, según indicaron los monitores, demostraron una elevada implicación y capacidad de aprendizaje. El regidor también manifestó el compromiso del Concello de continuar con este programa y el refuerzo de las actividades, en vista de la gran implicación ciudadana.

 Mar Eirís, por su parte, destacó el impacto social del programa , subrayando la importancia de “manter unha vida activa” y lo mucho que ayuda el Remocea a “combatir a soidade non desexada” al crear espacios de encuentro y convivencia. Las actividades se llevaron a cabo por las distintas parroquias del concello, permitiendo así una mayor participación. 

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