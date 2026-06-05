Música, diversidad, arte, Xantar y Albaroque, citas este sábado en Carballo

El Xantar da Milagrosa el pasado año IG

La capital de Bergantiños se convierte este sábado en un hervidero de actos festivos, dirigidos a los diferentes públicos. Entre las propuestas se encuentra la jornada del Curruncho Cuir, el colectivo LGTBIQA+ de Carballo, pensada como un espacio de encuentro, creación y celebración de la diversidad afectivo-sexual, de género y cultural, que cuenta con diferentes escenarios.

El evento cuenta con el patrocinio de la sala A Reserva y la colaboración de distintas entidades carballesas como la Galería de Manolo Eirín, Estudo Garabato, Casino 1889, A Reserva y O Patacón. Las diferentes actividades transforman los espacios en un recorrido vivo donde el arte, el cuerpo y la palabra se mezclan como forma de expresión y libertad. La programación comienza a las 12.00 horas en la Galería de Manolo Eirín, donde la inauguración de la exposición “Ingredientes” se convertirá en una “cata erótica”: una visita acompañada de cócteles afrodisíacos, picoteo y un ambiente pensado para disfrutar sin normas rígidas.

A las 13.30 horas, en el Estudio Garabato con Mon Lendoiro, tendrá lugar la muestra exposición colectiva “Sen permiso: palabra e corpo”, una propuestas que une arte y texto para visibilizar las diversidades afectivas, sexuales e identitarias. A través de pintura, ilustración, fotografía y poesía, diferentes artistas exploran las disidencias y cuestionan los prejuicios sociales. Por la tarde, a las 18.00 horas en el Casino Xanhe “O Rabelo” llevará a cabo un obradoiro de regueifa contra la”LGBTIfobia”, seguido de un picoteo y karaoke diverso.

La programación se completa a partir de las 23.00 horas con la actuación de Saia Santa, en A Reserva, y a partir de las 24.00 en O Patacón, pinchada de música diversa.

Aparte de esta jornada, en Carballo habrá otras muchas festivas como el Xantar de A Milagrosa, que se celebra en el pabellón del San Luis Romero; el Albaroque de Verdillo, con actividades durante todo el día; o las diferentes propuestas del Rexenera Fest, que finalizará este domingo, después de un intenso trabajo.

Fuera de Carballo, este sábado llega cargado de fiestas por diferentes lugares de la comarca. En Brantuas (Ponteceso) celebran una nueva edición de la Festa do Raxo; en Pereiriña (Cee) disfrutarán con el Porco ao Espeto, aderezado de grandes orquestas; en Montemaior (A Laracha), celebran la III Festa Popular, con pulpo a feria y carne a fartar. También habrá una ruta caballar. En A Laracha también se celebra hoy el Día do Deporte, con diferentes modalidades durante la mañana.