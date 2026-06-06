Carballo consolida su apuesta por la divulgación científica, con una exitosa Semana do Medio Ambiente

Salida para recoger las hierbas de San Xoán este jueves Mar Casal

El Concello de Carballo continúa su apuesta por la divulgación científica, después de una exitosa Semana do Medio Ambiente, con diferentes propuestas para todos los públicos, tal como certifican los propios participantes. Roberto Bao, catedrático en Paleontoloxía de la UDC, que llevó a cabo un obradoiro en Carballo, se mostró “impresionado” por el interés demostrado por el público en este asunto.

Bao fue uno de los seis investigadores de la universidad coruñesa, cuatro expertos en botánica y medio ambiente, y cinco animadoras culturales que se encargaron de dinamizar un programa centrado en la divulgación científica para todas las edades. Reunieron a más de 180 personas, entre las docenas de niños que pasaron el viernes por el circuito en la Praza do Concello, las 47 personas adultas que llenaron el bus para visitar la parroquia de Aldemunde, las más de 35 que se acercaron al mundo de la botánica a través de las hierbas de San Xoán y el medio centenar que participaron en los talleres impartidos por el Grupo de Investigación en Cambio Ambiental y Paleobiología (GRICA-BIOpast) de la UDC.

La programación, vinculada al proyecto TALKO (Talento kilómetro cero), convirtió el municipio en un espacio de aprendizaje práctico sobre los retos climáticos y la sostenibilidad desde el ámbito local. Uno de los platos fuertes fue el bloque de paleobiología, para mayores de 12 años, con tres talleres en las Escolas do Xardín. El alcalde, Daniel Pérez, mostró su satisfacción por el programa y destacó que en esta semana se pretendía “que Carballo fose un espazo de aprendizaxe para todos os públicos”.