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Carballo

El PP ensalza la labor de la Udiaf de Bergantiños y trasladará sus demandas al Parlamento gallego

Los diputados Rubén Lorenzo y Carmen Pomar visitaron el centro ubicado en Carballo

Redacción
06/06/2026 20:14
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Carmen Pomar y Rubén Lorenzo, con Yaiza Antelo y María Garcia 
Cedida
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Los diputados del PPdeG Rubén Lorenzo y Carmen Pomar visitaron las instalaciones de la Unidad de Atención Temprana (Udiaf) en Carballo, ensalzando la labor que realiza este centro que acoge a familias de Cabana, Carballo, Coristanco, Laxe, Malpica y Ponteceso. 

La unidad cuenta con un equipo interdisciplinar de seis profesionales especializados en desarrollo infantil y atención temprana, además de una administrativa. Se trata de un servicio público y gratuito. 

Los populares se reunieron con la coordinadora de la unidad, Yaiza Antelo, y la coordinadora general, María García. Pudieron conocer el funcionamiento de la Udiaf y sus necesidades actuales, mostrando su compromiso de trasladar las demandas del centro al Parlamento, con el objetivo de garantizar que el servicio se preste con la mejor calidad y en las mejores condiciones posibles.

Este servicio, que abrió en 2014, forma parte de un proyecto impulsado por la Asociación Galega de Atención Temperá y desde principios de año está integrado en la red del Sergas. Según recoge la memoria de 2025, el pasado año la unidad carballesa atendió a 155 familias, cuyo grado de satisfacción global es de 4,86 puntos sobre 5. Además, realizó 4.493 prestaciones individuales, entre ellas 122 consultas de acogida y 3.229 sesiones de apoyo directo a menores y familias. 

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