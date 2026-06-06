La comarca se convierte en un gran banquete con raxo, porquiño, sardinas, pulpo y churrasco, aderezado con música y baile 

Una de las actuaciones del Albaroque de Verdillo Raúl López Molina

La Costa da Morte se convirtió ayer en un gran banquete, aderezado con mucha música, baile, deporte, arte y otras actividades. El primer sábado de junio ya anticipa una imagen del verano en la comarca, donde la música y la gastronomía nunca fallan de una punta a otra.

En la capital de Bergantiños se celebraron dos principales citas festivas, el V Xantar A Milagrosa y el 44 Albaroque de Verdillo, con cientos de asistentes. En el Xantar, organizado por la asociación del mismo nombre en el barrio carballés, participaron unas 300 personas, aunque otras muchas se fueron sumando a la fiesta a lo largo de la jornada.

El menú incluyó empanada, langostinos, polbo á feira, churrasco mixto, patatas fritas y postre, regado con vino, agua y refrescos. La sesión vermú estuvo amenizada por los dj´s Fran y Sara Pose y tras la comida, baile y tardeo para seguir la fiesta. Desde la organización Luitino Barca destacó que es una “festa para os veciños”, donde se implica todo el barrio y por eso se vive con especial intensidad.

Xantar A Milagrosa Raúl López

Este año al coincidir con la cita de otro barrio carballés, el Albaroque de Verdillo, hubo algo menos afluencia de gente, ya que los vecinos deben repartirse entre sus celebraciones. “O normal é que os da Milagrosa veñan ao Xantar e os de Verdillo vaian ao Albaroque”, bromeó Barca Añón.

Verdillo fue, precisamente, el otro escenario festivo en Carballo con su tradicional Albaroque, que cumplió 44 ediciones. La jornada arrancó con la exhibición de la Escuela de Baile y Música Tradicional de la AC Arume, seguida de la actuación del coro Aires de Bergantiños y sesión vermú amenizada por los bailes latinos de la A.X. Arume. La fiesta continuó con la sardiñada popular, cantos de taberna, Albaroquiño con espectáculo infantil y baile moderno. Para última hora estaba previsto el IV Son Pineiro con la música de O Tren da Unha.

Actuaciones en el Albaroque de Verdillo Raúl López Molina

Las otras citas gastronómicas de la comarca estuvieron ayer en Brantuas, en Ponteceso, y en A Pereriña (Cee). En la localidad pondaliana se celebró la 31 Festa do Raxo, impulsada por la Asociación Nosa Señora do Faro, con pregón incluido a cargo de los profesores Óscar Rey, Fina Paulos y Lorena Cercedeiro, sesión vermú y tardeo. El plato estrella, el raxo, compartió protagonismo con el pulpo, con raciones a 15 euros cada una. Muy completas, con pulpo “de aquí” y de muy buena calidad, tal como indicaban desde la organización.

Festa do Raxo de Brantuas, en Ponteceso EC

El buen tiempo animó la jornada, con cientos de personas a lo largo de la mañana y tarde. A media tarde ya se habían superado las 700 raciones de raxo y las 300 de pulpo, aunque todavía seguía la fiesta y también se esperaban servir otras muchas para la cena.

Festa do Porquiño ao Espero en Pereiriña (Cee) EC

Otro de los eventos singulares este sábado fue la Festa do Porquiño ao Espeto Pereiriña. Nada menos que 17 “porquiños” que se asaron lentamente en esta novena edición, que después se repartieron entre los numerosos asistentes. Cada ración se vendía a 15 euros y se agotaron todas, unas 1.500. También hubo pulpeira para acompañar a este plato típico.

Además del apartado gastronómico, hubo sesión vermú, hinchables y toro mecánico para niños y adultos durante la tarde. Por la noche estaba prevista un gran verbena amenizada por las orquestas París de Noia y Panorama, que prometían prolongar la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

Por otra parte, la Praza do Concello de Carballo también se convirtió ayer en una gran fiesta con la campaña del Centro Comercial Aberto (CCA) “Que rule, que rule!”, para repartir premios entre los clientes del comercio local. La ruleta volvió a girar en la plaza, renovada y adaptada a los nuevos tiempos, y se repartieron más premios que nunca, más de 1.500 directos.

La ruleta del CCA en la Praza do Concello Raúl López Molina

Entre los obsequios se pudo encontrar de todo un poco, desde cenas, desayunos, sesiones de piscina termal, clases de surf, alojamiento y desayuno en el Glamping Nature o productos gourmet, entre otros muchos. La gran expectación que generó la propuesta hizo que se formasen importantes colas por momentos del día.

El ambiente festivo sigue este domingo con el Día de la Muiñeira en Carballo, a partir de las 17.30 horas. Además, en Noicela continúan las fiestas del Sacramento que empezaban ayer, y en Cee celebran el Corpus, con sus alfombras florales.

Carballo también acogió este sábado otro evento festivo con Curruncho Cuir, un colectivo LGTBIQ+ que reivindicó sus derechos a través de diferentes propuestas como arte y música. La programación comenzó en la galería de Manolo Eirín, donde se inauguró la exposición “Ingredientes”, convertida en una “cata erótica”, con cócteles afrodisíacos, picoteo y un ambiente para disfrute sin límites.

Exposición del Estudio Garabato, incluida en la jornada festiva del Curruncho Cuir Raúl López Molina

La siguiente parada fue en el Estudio Garabato, donde se pudo ver la muestra colectiva “Sen permiso: palabra e corpo”, que visibiliza las diversidades afectivas, sexuales e identitarias. La fiesta continuó en el Casino con el obradoiro de regueifa contra la “Lgtbifotia”, con Xanhe O Rabelo y estaba previsto rematar en A Reserva y O Patacón con “pinchada de música diversa”.