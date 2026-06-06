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Carballo

Reabre sus puertas el mesón O Pirata de Carballo

Es una iniciativa de la hostelera carballesa Anabel Vázquez Varela 

Redacción
06/06/2026 10:48
Reapertura de O Pirata (2)
La hostelera al frente de la iniciativa con el resto del personal
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En la tarde del viernes reabrió sus puertas el mesón café bar O Pirata, en la avenida de Razo 29 bajo, de Carballo. 

Esta es una iniciativa de la hostelera carballesa Anabel Vázquez Varela que también dispone de otros local, O Chorís, en Carballo. A los actos se sumaron un nutrido grupo de vecinos, amigos y familiares. Corrió un refrigerio de pinchos y los asistentes les desearon los mejores éxitos.

Reapertura de O Pirata (4)
Reapertura de O Pirata
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Reapertura de O Pirata (1)
Reapertura de O Pirata
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