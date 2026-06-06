Reabre sus puertas el mesón O Pirata de Carballo

La hostelera al frente de la iniciativa con el resto del personal MN

En la tarde del viernes reabrió sus puertas el mesón café bar O Pirata, en la avenida de Razo 29 bajo, de Carballo.

Esta es una iniciativa de la hostelera carballesa Anabel Vázquez Varela que también dispone de otros local, O Chorís, en Carballo. A los actos se sumaron un nutrido grupo de vecinos, amigos y familiares. Corrió un refrigerio de pinchos y los asistentes les desearon los mejores éxitos.

Reapertura de O Pirata MN