Vieiro llevó a cabo en centros de secundaria el programa 'Non pasa nada, pasa algo?'

Formación impartida para alumnos de 4º de ESO Vieiro

La Asociación Vieiro llevó a cabo en centros de educación secundaria un programa de intervención preventiva dirigido al alumnado de 3º y 4º de ESO bajo el título Non pasa nada, pasa algo? Se trata de una iniciativa educativa centrada en la prevención de conductas adictivas y en la promoción de hábitos de vida saludables entre los jóvenes.

El objetivo de esta intervención fue ofrecer al alumnado una formación preventiva rigurosa y adaptada a su realidad, mediante información clara y realista sobre las sustancias psicoactivas y sobre los efectos y consecuencias de su consumo en los ámbitos físico, psíquico, social y legal. La iniciativa buscó incrementar la percepción del riesgo asociada al uso de sustancias y promover decisiones informadas y saludables entre la juventud.

La intervención se estructuró en sesiones semanales de aproximadamente 55 minutos, en las que se empleó una metodología dinámica diseñada para fomentar la participación activa, la reflexión y el diálogo en el grupo.

A través del título “Non pasa nada, pasa algo?”, que juega con la expresión habitual “no pasa nada por probar”, se invitó a reflexionar al alumnado sobre las posibles consecuencias del consumo de sustancias o de determinadas conductas adictivas.

La Asociación Vieiro expresa su agradecimiento a los equipos directivos y al profesorado de los centros educativos que participaron en este programa, por todas las facilidades ofrecidas para llevar a cabo esta actividad preventiva.