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Carballo

Carballo vuelve a bailar la Muiñeira con Nemeth, como anticipo del San Xoán

El evento reunió a cerca de 300 personas de toda la zona en la Praza do Concello

Redacción
07/06/2026 21:42
Dia de la Muiñeira en Carballo
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R. B.
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Carballo se convirtió este domingo en el epicentro deportivo y cultural de la Costa da Morte. A la Carreira Popular 10K, con más de 2.200 participantes, se sumó por la tarde el Día da Muiñeira, organizado por la Asociación Nemeth, en su edición número 43. En total fueron cerca de 300 personas, entre bailarines y músicos, que llenaron la Praza do Concello para bailar esta pieza tradicional.

 Antes, los participantes salieron en pasacalles, con novedad en esta ocasión, ya que salida se produjo desde la calle Martín Herrera, hasta llegar a la plaza. En total participaron una decena de entidades de distintos lugares de la comarca como Carballo, Malpica o Zas, e incluso de otras zonas limítrofes como Arteixo, entre otras. Los grupos de Nemeth encabezaron el desfile como anfitriones, antes de participar en la exhibición conjunta. 

Dia da Muiñeira en Carballo
Dia da Muiñeira en Carballo
R. B.

El Día de la Muiñeira supone un anticipo de lo que serán las fiestas patronales del San Xoán, cuyo pistoletazo de salida será el día 22 con el pregón a cargo de la investigadora Verónica Bolón. Hasta entonces quedan dos semanas con diferentes actividades y propuestas culturales, deportivas y lúdicas. La siguiente será el próximo viernes 12 con el Carballo Handball Festival, que continuará durante todo el fin de semana. 

El sábado seguirá un torneo de fútbol base, el festival English Rocks, la Gala de Bailes de Salón y Ritmos Latinos y el plato fuerte de la jornada, el Balsiña Fest, la principal novedad de este año como un guiño a los más jóvenes, donde se citarán nuevas promesas de la música y cultura urbana. El domingo 12 será el Festival de música y danza de Escola da Rúa.

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