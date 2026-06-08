Carballo aumenta la cuantía de los vales de alimentos a las familias ante la subida de precios

Los alimentos experimentan continuas subidas de precios IG

El Concello de Carballo, a través de la Concellería de Servizos Sociais, aprobó una actualización de las cuantías económicas de los vales de alimentos de apoyo social. La media, que entró en vigor este 1 de junio, pretende dar una respuesta inmediata a las familias del municipio que sufren la continua subida de precios. Este incremento además de afectar a las asignaciones individuales por hijos a cargo, aumenta el tope máximo de ayuda por unidad familiar.

La concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, indicó que esta revisión era “prioritaria para evitar o desamparo dos colectivos con menos recursos nun contexto económico complexo que mingua a capacidade de compra das familias”. La actualización del baremo llega tras un año de intensa actividad del departamento de Servicios Sociales para contener el impacto de la crisis de precios. El año pasado el Concello carballés movilizó un total de 116.418 euros destinados específicamente a este fin.

En total se emitieron 584 vales de alimentos: 562 mensuales destinados al apoyo de las familias vulnerables y 22 al portador, para dar respuesta a situaciones de emergencia social inmediata. Además, el Concello activa una línea de ayudas para el suministro energético, con un pago único de 200 euros por beneficiario. El presupuesto total del que dispone es de 30.000 euros. El plazo para solicitar las ayudas remata el día 18 de junio.