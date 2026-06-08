Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo aumenta la cuantía de los vales de alimentos a las familias ante la subida de precios

El año pasado se emitieron cerca de 600 vales hasta movilizar más de 116.000 euros 

Redacción
08/06/2026 21:24
Los alimentos experimentan continuas subidas de precios
Los alimentos experimentan continuas subidas de precios
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Carballo, a través de la Concellería de Servizos Sociais, aprobó una actualización de las cuantías económicas de los vales de alimentos de apoyo social. La media, que entró en vigor este 1 de junio, pretende dar una respuesta inmediata a las familias del municipio que sufren la continua subida de precios. Este incremento además de afectar a las asignaciones individuales por hijos a cargo, aumenta el tope máximo de ayuda por unidad familiar.

 La concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, indicó que esta revisión era “prioritaria para evitar o desamparo dos colectivos con menos recursos nun contexto económico complexo que mingua a capacidade de compra das familias”. La actualización del baremo llega tras un año de intensa actividad del departamento de Servicios Sociales para contener el impacto de la crisis de precios. El año pasado el Concello carballés movilizó un total de 116.418 euros destinados específicamente a este fin.

 En total se emitieron 584 vales de alimentos: 562 mensuales destinados al apoyo de las familias vulnerables y 22 al portador, para dar respuesta a situaciones de emergencia social inmediata. Además, el Concello activa una línea de ayudas para el suministro energético, con un pago único de 200 euros por beneficiario. El presupuesto total del que dispone es de 30.000 euros. El plazo para solicitar las ayudas remata el día 18 de junio. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los alimentos experimentan continuas subidas de precios

Carballo aumenta la cuantía de los vales de alimentos a las familias ante la subida de precios
Redacción
La carballesa Verónica Bolón

A carballesa Verónica Bolón, entre os investigadores máis influentes a nivel mundial
Redacción
Dia de la Muiñeira en Carballo

Carballo vuelve a bailar la Muiñeira con Nemeth, como anticipo del San Xoán
Redacción
Una de las actuaciones del Albaroque de Verdillo

La comarca se convierte en un gran banquete con raxo, porquiño, sardinas, pulpo y churrasco, aderezado con música y baile
Redacción