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Carballo

Carballo continúa agrandando su mural al aire libre 

En total son cerca de 150 murales pintados en la localidad 

Redacción
09/06/2026 22:15
Mural de Isa Bemúdez en el Barrio das Flores
Mural de Isa Bemúdez en el Barrio das Flores
Mar Casal
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Carballo continúa aumentando su museo al aire libre con nuevas obras de arte. El Rexenera Fest, que ha cumplido su edición número doce, sumó otros cinco murales, convertidos ya en seña de identidad de esta localidad. Aunque el festival se cerraba de forma oficial el pasado domingo, el artista croata Lonac todavía daba ayer sus últimas pinceladas -fue el último en incorporarse- en lo que a primera vista parecía un jarrón similar a la olería de Buño.

 Lonac fue uno de los artista de esta edición, junto con Ona Salvador (Baleares), Taxis (Grecia), Raquel Coba (Madrid) y la carballesa Isa Bermúdez, quienes estamparon sus respectivas obras en el Barrio das Flores, que desde esta semana luce mucho más colorido. 

Mural del artista Lonac
Mural del artista Lonac
Mar Casal

Dos mujeres vestidas de blanco (obra de Isa Bermúdez), una ninfa rodeada de flores y un conejo, un caballo y hojas con ramas forman parte de los nuevos trabajos que dan vida a la localidad, y que continuarán en próximas ediciones. En total ya son cerca de 150 obras de arte en este museo al aire libre de la capital de Bergantiños.

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