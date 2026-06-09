Carballo reafirma su colaboración con el IES Monte Neme para ampliar la oferta formativa

El alcalde de Carballo visitó el IES Monte Neme EC

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el concejal de Innovación, Iván Andrade, visitaron el IES Monte Neme este lunes aprovechando la jornada de puertas abiertas. El encuentro sirvió para apoyar la labor educativa del centro, coincidiendo con la proyección de su oferta educativa y sus jornadas de difusión. Los representantes municipales destacaron el buen funcionamiento del modelo de colaboración implantado este curso.

La alianza entre el Concello y el instituto permite resolver las limitaciones de espacio y ofrecer una formación de máxima calidad. Así, dos de los ciclos de este centro se imparten en las instalaciones municipales del Fórum cedidas para este fin: el grado básico de Cocina y Restauración y el grado medio de Soldadura y Calderería.

Una treintena de jóvenes participan en esta formación intensiva dual, con una salida laboral directa y adaptada a las necesidades reales del tejido empresarial de la comarca, atendiendo as demandas de colectivos como la asociación de empresarios Axober. Bajo este modelo de cooperación, el Concello de Carballo asume los gastos de funcionamiento (conserjería, limpieza, electricidad o agua), mientras que la Consellería se hace cargo del profesorado y materiales.