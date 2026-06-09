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Carballo

Espiral Maior rendirá homenaje a Cabeza Quiles el 20 de junio

En el acto se expondrán los libros del autor, se leerán fragmentos de su obra y habrá una mesa redonda sobre su figura 

Redacción
09/06/2026 21:52
Cabeza Quiles en la presentación de uno de sus últimos libros
Cabeza Quiles en la presentación de uno de sus últimos libros
Mar Casal
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El espacio cultural Espiral Maior Foro de Carballo organiza para el sábado 20 de junio (11.30 horas) un acto público bajo el título “O sabio de nós”, en el que rendirá homenaje al escritor e investigador Fernando Cabeza Quiles, fallecido recientemente. 

Cabeza Quiles era un activo participante en las propuestas culturales de Espiral Maior Foro, siendo miembro fundamental del Seminario de Estudios sobre Pondal, del Seminario sobre Otero Pedrayo y del club de lectura que mantiene vigente hace años. Además, sus dos últimos libros, "Toponimia dos celtas brigantinos e doutros pobos de Gallaecia" y "Defuntos e santos inocentes", vieron la luz en la colección Baldaio, de la editora Espiral Maior. 

En el acto se expondrán los libros publicados por el escritor durante más de 30 años, habrá una lectura pública de su obra y una mesa redonda, presentada por Miguel Anxo Fernán Vello, en la que participarán la profesora y escritora Tareixa Roxa, la maestra coristanquesa Lucinda Andrade Cives, el escritor Xosé Antonio Andrade y el sociólogo Santiago Pazos. 

Fernando Cabeza Quiles, máxima autoridad en toponimia en el país, reconocido internacionalmente, deja un gran legado cultural, académico y literario "que Carballo, Bergantiños e Galicia enteira deben poñer en valor e potenciar como unha realidade transcendente na sociedade do noso tempo", subrayan desde Espiral Maior Foro.

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