Medio Rural potencia el Centro de Sementes Forestais de Galicia

Luisa Piñeiro recorriendo las instalaciones para comprobar el alcance de las obras Mar Casal

La Consellería de Medio Rural está acometiendo mejoras por valor de 1,5 millones de euros en las instalaciones del Centro de Sementes Forestais de Galicia (Semfor), emplazado en Carballo y que procesa los frutos y simientes de las principales especies arbóreas para su suministro a viveros de toda Galicia.

El también denominado Sequeiro de Carballo, situado en la parroquia de Bértoa, fue visitado este martes por la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, quien explicó que los trabajos en curso se enmarcan dentro de los objetivos de la revisión del Plan forestal de Galicia 2021-2040 “cara á neutralidade carbónica”, además de reforzar el compromiso de la Consellería de Medio Rural con los programas de conservación y mejora genética forestal.

Al respecto, cabe señalar que en esta planificación se establece la necesidad de contar con un material forestal de reproducción de alta calidad genética que permita a las especies forestales prosperar en un medio condicionado por factores como el cambio climático o las enfermedades.

En el ámbito de la conservación de los recursos genéticos forestales, la Consellería gestiona actualmente una amplia red de parcelas de alto valor genético, huertos semilleros y otras infraestructuras destinadas a la conservación y manejo del patrimonio forestal gallego.

Estas actuaciones son fundamentales para garantizar la disponibilidad de material forestal de reproducción de alta calidad y adaptado a las condiciones ecológicas de Galicia.

En este sentido, la labor del vivero Semfor carballés y los trabajos de selección que se realizan en en el monte permiten la mejora de los procesos que llevan a garantizar una semilla sana y capaz.

El Sequeiro de Carballo es una referencia en el sector y suministra su producción con un precio público a los viveros forestales inscritos, además de destinar pequeñas cantidades de semilla para proyectos de regeneración, educación forestal, investigación y divulgación.