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Carballo

Detenidas tres personas por altas laborales irregulares en empresas de Carballo y A Coruña

En un caso alertó de los hechos un hombre residente en Murcia y en otro fue la empleada la que aportó documentación de un tercero

Europa Press
10/06/2026 12:39
Vista de un aparcamiento de Carballo
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La Policía Nacional ha finalizado sendas investigaciones en las que se tuvo conocimiento de irregularidades en las altas de trabajadores en dos empresas, "teniendo como denominador común el uso de documentación ilegítima para dichas altas".

Según expone, el Grupo 2 de UCRIF de A Coruña inició la primera de las pesquisas tras la denuncia de un hombre residente en Murcia, que indicaba que había sido dado de alta indebidamente en una empresa del sector de la construcción en el municipio coruñés de Carballo, "ya que nunca había trabajado en esa localidad ni para la empresa en cuestión".

Tras la investigación correspondiente, añade, se comprobó que el empresario "usaba documentación de terceras personas, para dar de alta en la Seguridad Social a otros trabajadores, que efectivamente desempeñaban la actividad laboral, pero que eran extranjeros que se hallaban en situación irregular en España". Constatados los hechos se produjo la detención del responsable, concreta.

Sector hostelero

A continuación, en una segunda investigación a otra compañía de A Coruña, también realizada por la UCRIF, se pudo constatar que el empresario del sector hostelero "no tenía conocimiento del fraude". En esta ocasión, explica, fue la "trabajadora la que le aportó documentación de una tercera persona que se hallaba en connivencia con ella".

"Se hizo pasar por la misma y estuvo desempeñando su actividad durante meses, para con ello poder seguir percibiendo una prestación que estaba cobrando con su verdadera identidad", especifica. Por este hecho resultó detenida.

Así, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña, se localizó a la coautora en Huelva, "procediendo a su detención en dicha localidad unos días después".

Ambas investigaciones derivaron en la detención de los implicados en diversos puntos de la geografía española como presuntos autores de falsificación documental, concluy la Policía Nacional

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