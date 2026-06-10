El Fórum Carballo acogerá una nueva feria de empleo de la Cámara para impulsar talento sénior
La actividad se llevará a cabo el jueves día 18
El próximo 18 de junio, el Fórum de Carballo acogerá el VIII Encuentro 45+ – Feria de Empleo, una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña con el objetivo de favorecer la inserción laboral de personas mayores de 45 años en situación de desempleo.
El evento se desarrollará en horario de 10:00 a 13:30 horas y reunirá a una treintena de empresas de distintos sectores, que acudirán con ofertas de empleo reales y con la voluntad de contactar directamente con profesionales seniors, cuyas experiencias y trayectorias aportan un alto valor añadido para sus organizaciones.
El Encuentro 45+ está concebido como un espacio de conexión directa entre empresas y candidatos, donde las personas asistentes podrán presentar su candidatura, realizar entrevistas, así como participar en talleres prácticos de mejora de la empleabilidad, orientados al refuerzo del currículum, la preparación de entrevistas y el desarrollo de la marca personal.
La Cámara de Comercio de A Coruña organiza este encuentro para poner en valor el talento sénior, un perfil que aporta experiencia, estabilidad, compromiso y capacidad de adaptación, cualidades cada vez más demandadas por el tejido empresarial.
La participación en la feria es gratuita, previa inscripción a través de la página web de la Cámara de Comercio de A Coruña.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 17 de junio a las 12:00 horas.
Con esta octava edición, Carballo se consolida como epicentro del empleo sénior en el área de Bergantiños-Costa da Morte.