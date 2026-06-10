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Carballo

El Fórum Carballo acogerá una nueva feria de empleo de la Cámara para impulsar talento sénior

La actividad se llevará a cabo el jueves día 18

Redacción
10/06/2026 19:08
La nueva feria de empleo para trabajadores séniors se celebrará en el Fórum el jueves día 18
La nueva feria de empleo para trabajadores séniors se celebrará en el Fórum el jueves día 18
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El próximo 18 de junio, el Fórum de Carballo acogerá el VIII Encuentro 45+ – Feria de Empleo, una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña con el objetivo de favorecer la inserción laboral de personas mayores de 45 años en situación de desempleo. 

El evento se desarrollará en horario de 10:00 a 13:30 horas y reunirá a una treintena de empresas de distintos sectores, que acudirán con ofertas de empleo reales y con la voluntad de contactar directamente con profesionales seniors, cuyas experiencias y trayectorias aportan un alto valor añadido para sus organizaciones. 

El Encuentro 45+ está concebido como un espacio de conexión directa entre empresas y candidatos, donde las personas asistentes podrán presentar su candidatura, realizar entrevistas, así como participar en talleres prácticos de mejora de la empleabilidad, orientados al refuerzo del currículum, la preparación de entrevistas y el desarrollo de la marca personal. 

La Cámara de Comercio de A Coruña organiza este encuentro para poner en valor el talento sénior, un perfil que aporta experiencia, estabilidad, compromiso y capacidad de adaptación, cualidades cada vez más demandadas por el tejido empresarial. 

La participación en la feria es gratuita, previa inscripción a través de la página web de la Cámara de Comercio de A Coruña. 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 17 de junio a las 12:00 horas. 

Con esta octava edición, Carballo se consolida como epicentro del empleo sénior en el área de Bergantiños-Costa da Morte.

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