Evencio Ferrero recibe la medalla de la Parroquia de Carballo

García Gondar entrega la Medalla de la parroquia a Evencio Ferrero Mar Casal

El exalcalde de Carballo, Evencio Ferrero, recibió ayer la medalla de la parroquia San Xoán Bautista de manos del párroco José García Gondar. El acuerdo de esta distinción se tomó por unanimidad en reconocimiento por su proximidad, colaboración y asistencia durante los 22 años de su cargo a los distintos actos de la parroquia y las invocaciones al patrón durante todas las celebraciones.

Ferrero se mostró muy agradecido por el reconocimiento, al tiempo que elogió el trabajo “exemplar” de la parroquia. El alcalde, Daniel Pérez, se expresó en líneas similares y mostró la voluntad del Concello de continuar colaborando con la parroquia. En el acto también participó el delegado de Cáritas, elogiando igualmente el trabajo desempeñado por la organización y la parroquia carballesa.

Además, se entregaron los diplomas de los cursos formativos realizados por Cáritas, que contribuyen a la inserción laboral de las participantes. Previamente, se presentó la memoria del curso y obra social de la parroquial, con una intensa actividad durante todo el año.

Entrega diplomas del curso de Cáritas Mar Casal

El cura párroco anunció durante el acto el cierre del centro de día tras veinte años de funcionamiento, algo que, según dijo, le produce una profunda tristeza, sobre todo teniendo en cuenta que el lema de la iglesia desde hace 54 años es "abrir portas, acoller e acompañar". De todas formas, dijo, "aínda que unha porta se pecha, a nosa misión non se detén".