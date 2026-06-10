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Carballo

Evencio Ferrero recibe la medalla de la Parroquia de Carballo

La comunidad parroquial elogió los valores y el compromiso del exalcalde durante los 22 años que estuvo en su cargo 

Redacción
10/06/2026 22:20
García Gondar entrega la Medalla de la parroquia a Evencio Ferrero
García Gondar entrega la Medalla de la parroquia a Evencio Ferrero
Mar Casal
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El exalcalde de Carballo, Evencio Ferrero, recibió ayer la medalla de la parroquia San Xoán Bautista de manos del párroco José García Gondar. El acuerdo de esta distinción se tomó por unanimidad en reconocimiento por su proximidad, colaboración y asistencia durante los 22 años de su cargo a los distintos actos de la parroquia y las invocaciones al patrón durante todas las celebraciones. 

Ferrero se mostró muy agradecido por el reconocimiento, al tiempo que elogió el trabajo “exemplar” de la parroquia. El alcalde, Daniel Pérez, se expresó en líneas similares y mostró la voluntad del Concello de continuar colaborando con la parroquia. En el acto también participó el delegado de Cáritas, elogiando igualmente el trabajo desempeñado por la organización y la parroquia carballesa.  

Además, se entregaron los diplomas de los cursos formativos realizados por Cáritas, que contribuyen a la inserción laboral de las participantes. Previamente, se presentó la memoria del curso y obra social de la parroquial, con una intensa actividad durante todo el año. 

Entrega diplomas del curso de Cáritas
Entrega diplomas del curso de Cáritas
Mar Casal

El cura párroco anunció durante el acto el cierre del centro de día tras veinte años de funcionamiento, algo que, según dijo, le produce una profunda tristeza, sobre todo teniendo en cuenta que el lema de la iglesia desde hace 54 años es "abrir portas, acoller e acompañar". De todas formas, dijo, "aínda que unha porta se pecha, a nosa misión non se detén".  

Participantes en el acto de la iglesia
Participantes en el acto de la iglesia
Mar Casal
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