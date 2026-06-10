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Carballo

La memoria de las mujeres de la emigración en la Costa da Morte, en la Marina coruñesa

La exposición, que lleva el título "Morriña" se puede contemplar durante los meses de junio y julio 

Redacción
10/06/2026 23:30
Murales en la marina coruñesa
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EC
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La memoria de las mujeres de la emigración en la Costa da Morte llega hasta A Coruña. La dársena de la Marina acoge durante los meses de junio y julio la exposición da 10ª edición del Museo Lar, los trabajos de murales de azulejos convertidos en verdaderas obras de arte al aire libre. 

Bajo el título “Morriña”, esta última colección quiere rendir un homenaje a las mujeres durante los duros años de la emigración, poniendo en valor el papel fundamental que desempeñaron durante los siglos XIX y XX, mientras familiares y seres queridos abandonaba Galicia buscando un futuro mejor. 

Murales en la dársena coruñesa
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La muestra está formada por los murales elaborados por los centros educativos, centros de educación especial y entidades sociales participantes, que a través da su visión artística reflexionan sobre los oficios, el esfuerzo, el sacrificio y la fortaleza de las mujeres gallegas que contribuyeron al desarrollo de la sociedad y al sustento de los hogares durante una de las etapas más importantes de la historia de Galicia.

 “Morriña, homenaxe ás mulleres no tempo da emigración. A coraxe destas mulleres contribuíu ao desenvolvemento da sociedade galega”. Estas palabras que definen el espíritu de la exposición, se pueden ver en las propias obras. La elección de A Coruña como escenario de la muestra también tiene un importante valor simbólico, puesto que desde ese puerto partieron durante décadas miles de gallegos hacia diferentes destinos de todo el mundo.

 

murales en la dársena coruñesa
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“Hoxe estes murais regresan á cidade para recordar a historia das persoas que quedaron, das familias que mantiveron viva Galicia e das mulleres que asumiron responsabilidades fundamentais nun contexto especialmente complexo”, explican sus promotores. El Museo Lar lleva años promoviendo la participación de los centros educativos y la divulgación de la historia, la cultura y la identidad gallegas a través de exposiciones itinerantes que recorren diferentes lugares.

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