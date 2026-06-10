La protesta del sector del metal reúne en Carballo a un millar de personas

La marcha reivindicativa discurrió entre la glorieta de acceso al polígono de Bértoa y la Praza do Concello Mar Casal

Carballo acogió este miércoles una de las tres manifestaciones convocadas por el sector del metal de la provincia coruñesa coincidiendo con la segunda de las tres jornadas de huelga consecutivas convocada por los sindicatos CIG, UGT y CCOO para protestar por el bloqueo de las negociaciones para la firma de un nuevo convenio.

La movilización fue masiva al punto de reunir a alrededor de un millar de personas, según fuentes policiales.

También sobresalió por su carácter ruidoso ya que los trabajadores no dudaron en llamar la atención de los viandantes a base de bocinazos y material pirotécnico.

La marcha comenzó alrededor del mediodía en la rotonda de acceso al parque empresarial de Bértoa, cuyas empresas aglutinan a alrededor de medio millar de trabajadores del sector.

Para evitar que los piquetes impidiesen la actividad en las instalaciones que no secundaron la nueva convocatoria de paro de tres días, desde un par de horas antes del comienzo un amplio dispositivo policial, con presencia de equipos antidisturbios, se situó en puntos estratégicos del parque empresarial carballés.

Una gran pancarta con la leyenda ‘Convenio do metal solución xa’, encabezaba la marcha en su discurrir por la AC-552 en dirección al centro de la capital de la comarca de Bergantiños, con varios vehículos policiales por delante advirtiendo de la presencia de cientos de personas ocupando por la calzada.

Los constantes pertadazos se alternaban con los cánticos reivindicativos. Los más repetidos fueron: ‘Patronal escoita, estamos en loita’, ‘Así, así, nin un paso atrás, folga, folga, folga do metal’ y ‘Convenio do metal, solución xa’.

En su discurrir por el centro urbano la concurrida protesta llamó la atención de muchos viandantes y de la clientela de los distintos negocios, que salían a la calle a interesarse por los motivos de la movilización, mientras otros echaban mano de sus móviles para grabar la marcha y sus cánticos.

Pasada la 1 de la tarde se alcanzó la Praza do Concello, punto y final del recorrido, en donde los representantes sindicales leyeron un manifiesto reivindicativo en el que empezaron agradeciendo “a unidade e a forza que estamos a demostrar na defensa dun novo convenio”.

Tampoco ahorraron críticas para la postura de la patronal, recordando que hace ya cuatro meses que la representación sindical les trasladó su propuesta y que la única respuesta recibida ha sido la de solicitar más tiempo para analizarla.

Le reprochan además su negativa a aceptar que el convenio tenga carácter retroactivo.

La representación sindical denunció asimismo la precariedad laboral y salarial, aludiendo concretamente a la situación de los fijos discontinuos y a la constante pérdida del poder adquisitivo.

Por todo ello, anunciaron que continuarán con las movilizaciones y pidieron a los trabajadores que se mantengan unidos.

La patronal accede a reunirse este viernes

Este miércoles el sector del siderometal también se manifestó en otras localidades de la provincia como Santiago y Ferrol.

Desde los sindicatos convocantes destacaron la “lección de dignidade” y la gran respuesta que obtuvieron las distintas convocatorias.

“A resposta contundente e a firme decisión de intensificar a loita coa convocatoria de catro xornadas máis de folga para os días 16, 17 e 30 de xuño e 2 de xullo, fixo reaccionar a patronal, que a última hora desta mañá (por ayer) remitía proposta de reunión para o próximo venres, día 12, ás 10.00 horas”, explicaron desde CIG-Industria.

El sindicato nacionalista dice esperar que la patronal “tome nota da firme demostración de forza do sector nestes cinco días de folga e acuda á reunión con auténtica vontade de negociar, traslade propostas ‘dignas de ser estudiadas’ e abandone a estratexia de dilación e ameazas que até o momento imposibilitou calquera achegamento de posturas”.

La CIG también anima a intensificar la participación en la jornada de huelga de este jueves y en la manifestación que saldrá a las 12 horas del entorno de Santa Cristina/Avenida das Mariñas en Oleiros y que finalizará delante de la sede de la patronal coruñesa en Monelos, protesta que reunirá a trabajadores del sector de toda la provincia.