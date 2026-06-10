Un millar de trabajadores del metal se manifiestan en Carballo en demanda de un nuevo convenio

Alrededor de un millar de personas participaron en la protesta que culminó en la Praza do Concello Mar Casal

Carballo acogió este miércoles una de las tres manifestaciones convocadas por el sector del metal de la provincia coruñesa coincidiendo con la segunda de las tres jornadas de huelga consecutiva convocadas por los sindicatos para protestar por el bloqueo de la negociación para la firma de un nuevo convenio.

La movilización comenzó a las 12 del mediodía y reunió a alrededor de un millar de trabajadores.

Desde varias horas antes un amplio dispositivo policial se situó en puntos estratégicos del polígono de Bértoa para impedir la acción de los piquetes.

La ruidosa protesta partió desde la rotonda de acceso al parque empresarial y llegó hasta la Praza do Concello, en donde se procedió a la lectura de un manifiesto.

Durante el recorrido los manifestantes corearon cánticos reivindicativos como: 'Patronal escoita, estamos en loita', 'Convenio do metal, solución', 'Así, así, nin un paso atrás, folga, folga, folga do metal'.

Antes de disolver la concentración en la que ondearon las banderas de los tres sindicatos convocantes- UGT, CIG y CCOO- los representantes sindicales denunciaron la precariedad y la constante pérdida de poder adquisitivo del sector y reiteraron su disposición a continuar con las movilizaciones si no hay respuesta por parte de la patronal.