Antón Baamonde presenta su obra en Carballo

Antón Baamonde, en el centro, en la presentación de su libro Mar Casal

El filósofo Antón Baamonde presentó este jueves su ensayo “Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila” en la sede de Espiral Maior Foro de Carballo. La obra hace una lectura de la Galicia actual, combate clichés y llama a la implicación ciudadana, siendo conscientes de que después del gran cambio económico y social vivido en las últimas décadas, Galicia entra en un momento crucial de su historia.

En la presentación acompañaron al autor el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, y el director de Espiral Maior Foro, Miguel Anxo Fernán Vello.