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Carballo

Antón Baamonde presenta su obra en Carballo

“Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila” es el título de su obra 

Redacción
11/06/2026 22:57
Antón Baamonde, en el centro, en la presentación de su libro
Antón Baamonde, en el centro, en la presentación de su libro
Mar Casal
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El filósofo Antón Baamonde presentó este jueves su ensayo “Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila” en la sede de Espiral Maior Foro de Carballo. La obra hace una lectura de la Galicia actual, combate clichés y llama a la implicación ciudadana, siendo conscientes de que después del gran cambio económico y social vivido en las últimas décadas, Galicia entra en un momento crucial de su historia.

En la presentación acompañaron al autor el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, y el director de Espiral Maior Foro, Miguel Anxo Fernán Vello. 

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